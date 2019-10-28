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نيك جوناس وبريانكا شوبرا" في أجواء رومانسية احتفالًا بعيد الديوالي

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:20 ص
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نيك جوناس وبريانكا شوبرا
نيك جوناس وبريانكا شوبرا
مرنا مجدي
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احتفالًا بعيد الديوالي الهندي، نشر الفنان والمغني الأمريكي "نيك جوناس" صورة مع زوجته الفنانة الهندية "بريانكا شوبرا"، على حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور الشهير "انستجرام".

وعلق "جوناس" قائلًا: "عيد ديوالي سعيد لكِ ولكم، أرسل الحب والنور لكم جميعًا حول العالم". وكانت الصورة في أجواء رومانسية.

والفنان ومتعدد المواهب "نيك جوناس"، كتب الكثير من الأغاني، وقام بالتمثيل في العديد من الأفلام مثل: "Careful What You Wish For 2015"، و"Goat 2016"، و"Jumanji: welcome to the jungle 2017"، وعدة أفلام أخرى.

وهناك العديد من الأفلام الجديدة التي لم يتم عرضها بعد، مثل: "Midway" وهو فيلم حرب أميركي أسطوري، مبني على قصة مأساة "بيرل هاربور" ومعركة "ميدواي" أثناء الحرب العالمية الثانية، من إخراج رولاند إمريش، وإنتاج هارالد كلوسر، وسيناريو ويس توك، وهو من بطولة نيك جوناس، وودي هاريلسون، إد سكرين، باتريك ويلسون، لوك إيفانز، ماندي موور ودارين كريس.
وسيتم عرض الفيلم في 8 نوفمبر القادم.

ويشارك جوناس أيضًا في فيلم "Jumanji: The Next Level" وهو فيلم كوميدي، يعود فريق من الأصدقاء إلى جومانجي لإنقاذ أحد أصدقائهم، لكنهم يكتشفون أن لا شيء كما يتوقعونه. ويجب على اللاعبين أن يتحدوا أجزاء غير معروفة من الصحاري القاحلة، إلى الجبال المكسوة بالثلوج من أجل الهروب من أخطر لعبة في العالم، من إخراج جايك كاسدان، سيناريو جايك كاسدان، جيف بينكنر وسكوت روزنبرج، بطولة دواين جونسون، كيفين هارت، جاك بلاك، كارين جيلان، نيك جوناس، نيك داريوس بلاين، ماديسون ايزمان، مورغان ترنر وأليكس وولف.

وسيتم عرض الفيلم في 13 ديسمبر القادم.
نيك جوناس وبريانكا شوبرا" في أجواء رومانسية احتفالًا بعيد الديوالي
نيك جوناس وبريانكا شوبرا" في أجواء رومانسية احتفالًا بعيد الديوالي
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