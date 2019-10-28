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ميسي جديد يظهر في الأرجنتين.. وبرشلونة يبدأ بمراقبة اللاعب

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 05:57 ص
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بالاسيوس
بالاسيوس
الفجر الرياضي
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أنطلقت بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة في البرازيل، والذي تحظى باهتمام العديد من كبار الأندية على مستوى العالم وفي مقدمتهم نادي برشلونة الإسباني الذي بدأ في مراقبة عدة مواهب في المسابقة.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن البارسا يراقب الأرجنتيني الشاب، ماتياس بالاسيوس، لاعب وسط سان لورينزرو.

وأعترف المدرب بابلو إيمار، بأن لاعبه بالاسيوس، واحداً من أكثر اللاعبين الواعدين في فريقه ويتوقع له مستقبلاً مثيراً.

وفقًا لمصادر “ماركا” يدرك سان لورينزو اهتمام الأندية الأوروبية ببالاسيوس، بما فيها برشلونة، لكنهم لا يرغبون في بيعه بأي ثمن.

كما يعتقد أن الأندية الإيطالية مهتمة أيضًا باللاعب الشاب، وسيراقب الكثيرون أدائه عن كثب في البرازيل.
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الكلمات المفتاحية

ميسي منتخب الارجنتين كاس العالم للشباب بالاسيوس

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