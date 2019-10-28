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ريال مدريد يستقر على رحيل لاعبه الشاب

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 04:09 ص
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لاعبي ريال مدريد
لاعبي ريال مدريد
السيد علي
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نشرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين أن نادي ريال مدريد مستعد للاستغناء عن الظهير الأيمن ألفارو أودريوزولا في نافذة الانتقالات الصيفية القادمة.

ولم يستطع الإسباني حجز مكانه الأساسي في اشكيل الملكي، حيث لم يشارك سوى بأربع مرات في جميع المسابقات هذا الموسم، وتعرض للطرد مؤخرًا خلال هزيمة الريال أمام على يد مايوركا بهدف دون رد، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن أودريوزولا ليس مناسبًا ليستمر في صفوف النادي الملكي.

ونوهت الصحيفة الإسبانية إلى أن هناك ثلاثة بدائل، سيفاضل الميرنجي بينهم لتعزيز هذا المركز.

وحدد النادي حدد دافيد كالابريا إي سي ميلان، ولوكاس كلوسترمان لايبزيج، ويوسف عطال من نيس كخيارات محتملة لتعزيز مركز الظهير الأيمن.

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