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ريال مدريد يسعي لضم نجم نابولي

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:46 ص
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بيريز
بيريز
محمد الصو
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أشارت تقارير صحفية اليوم، عن تجديد مجلس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، المفاوضات للتعاقد مع فابيان رويز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي، خلال الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت التقارير، أنه رغم المقابل المادي الضخم الوارد من إدارة الفريق الإيطالي، إلا أن الميرنجي، لم يفقد الثقة في التعاقد مع اللاعب الشاب.

وأكدت شبكة " Libertad Digital الإسبانية"، على أن ريال مدريد يعمل على التعاقد مع رويز من أجل تدعيم خط وسطه بداية العام الجديد.

وتابعت الشبكة، أن مجلس الميرنجي، قام بعرض مبلغ 20 مليون يورو بالإضافة إلى إيسكو لاعب الفريق، من أجل التنازل عن لاعبها في الانتقالات الشتوية.

وأضافت، نابولي رفض العرض بشكل مبدئي، حيث أنها ترى بأن قيمة إيسكو انخفضت كثيرا، عن السابق وأنهم على غير الاستعداد لتحمل راتبه العالي.

واختتمت الشبكة، أن رئيس نابولي كان قد أكد في وقت سابق أنه لن يتنازل عن رويز، بأقل من 180 مليون يورو.

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