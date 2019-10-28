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شاهد.. أول فيديو لمحمد راجح المتهم بقتل شهيد الشهامة من داخل المحكمة

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:12 ص
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محمد راجح
محمد راجح
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تدول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" مقطع فيديو لـ محمد راجح المتهم بقتل الشاب محمود البنا "شهيد الشهامة" بمركز تلا بمحافظة المنوفية، أثناء جلسة محاكمة راجح اليوم والتى عقدت محكمة شبين الكوم.


وأعلنت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية، أن المتهم الرئيسي محمد راجح، في قضية قتل محمود البنا، المعروفة إعلامياً بقضية "شهيد الشهامة"، في مركز تلا، يبلغ من العمر "17 سنة و11 شهرًا و6 أيام".


وأجلت محكمة جنايات الطفل في شبين الكوم، جلسة محاكمة محمد راجح"و3 آخرين والمتهمين بقتل الطالب محمود البنا إلى جلسة الأحد المقبل الموافق 17 نوفمبر، لسماع مرافعة الدفاع.


وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة المتهم محمد أشرف عبدالغني راجح و3 آخرين محبوسين، إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

 

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