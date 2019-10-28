برشلونة يوافق على رحيل نجمه في يناير المقبل

ذكرت تقارير صحفية أسبانية أن برشلونة لا يمانع رحيل نجم خط الوسط كارليس آلينيا في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.





وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو بأن آلينيا يستطيع الرحيل في يناير المقبل، حيث لم يستغين به إيرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة منذ أغسطس الماضي ولا يمانع رحيله.





وأكدت الصحيفة الإسبانية إهتمام كلا من ريال بيتيس وتوتنهام الإنجليزي باللاعب المتخرج من أكاديمية لاماسيا التابعة لنادي برشلونة.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن آلينيا البالغ من العمر 21 عاماً يجيد اللعب في أكثر من مكان في خط الوسط وشارك في 35 مباراة مع برشلونة وسجل ثلاثة أهداف أثناء تلك المباريات.





ولعب آلينيا أول مباراة له مع الفريق الأول يوم 30 نوفمبر 2016 مسجلًا هدف التعادل لفريقه ضد هيركوليس في ذهاب دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا والذي انتهى بالتعادل الإيجابي لهدف لمثله.





وخاض ألينيا أول مبارة له مع الفريق الأول في الدوري الإسباني في 2 أبريل 2017 بعد دخوله كبديل في الشوط الثاني لإيفان راكيتيتش في المباراة التي انتهت بفوز برشلونة 4-1 أمام غرناطة. في 28 يونيو، وقع ألينيا على عقده الاحترافي مع الفريق الأول لثلاث سنوات مع شرط جزائي في عقده يبلغ 75 مليون يورو. في يوليو 2018، تم ترشيح ألينيا لجائزة الفتى الذهبي. في 4 ديسمبر 2018، تم تثبيت ألينيا رسميا مع الفريق الأول بعد يومين فقط من تسجيله أول أهدافه في الدوري الإسباني أمام فياريال.



