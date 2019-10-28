أول تعليق لـ عمرو أديب على مقتل أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم داعش (فيديو)

عقب الإعلامي عمرو أديب، على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، إثر غارة جوية أمريكية، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان حريصا على أن "ياخد الشو، ويشتم البغدادي".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه مثلما كان يتابع أوباما عملية مقتل أسامة بن لادن، فإن ترامب تابع مقتل البغدادي، منوها بأن المحللين يرون أن ترامب أدلى بمعلومات أكثر من المطلوب عن العملية، لافتا إلى أنه سيتم إخفاء جثة بالبغدادي بالكامل مثلما حدث مع بن لادن حتى لا يكون لجثة مقام يذهب له البعض.



وأشار إلى أن عملية مقتل البغدادي عبقريتها في الحصول على المعلومة، مضيفا أنه تم استهداف عدد من المرافقين للبغدادي أثناء تنفيذ العملية، متسائلا: "أخبار داعش فرع مصر إيه"، منوها بأن كل الدواعش في العالم الآن يفكرون في كيفية الانتقام لمقتل زعيمهم.