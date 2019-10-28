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موعد إجازة المولد النبوي 2019

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 01:13 ص
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استطلاع هلال
استطلاع هلال
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أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن استطلاع هلال شهر ربيع الأول شهر مولد النبى محمد، اليوم الاثنين 28 أكتوبر، وذلك بالرؤية الشرعية، ليتم تحديد موعد المولد النبوى الشريف 2019.


إعلان الرؤية
 ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء، نتيجة الرؤية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".


 إجازة للموظفين

يذكر أن الحكومة من المقرر أن تعلن عن أن يوم المولد النبوى أجازة رسمية، وستقدم التهنئة للشعب المصرى بهذه المناسبة، مناسبة مولد سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.


الموعد فلكيًا

وكان الدكتور جاد محمد القاضي، عميد معهد البحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن أن إجازة المولد النبوي الشريف ستكون يوم السبت 9 نوفمبر فلكيًا، مضيفا أن هذه التقديرات فلكية ومعتمدة من معهد البحوث الفلكية، ولكن التقدير  النهائي لموعد إجازة المولد النبوي يرجع لدار الإفتاء المصرية.

وهلال شهر ربيع الأول يأتي مباشرة بعد حدوث الاقتران في الساعة 5:38 صباحًا بتوقيت القاهرة، يوم الرؤية، على أن تكون غرة شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريا فلكيا غد الثلاثاء 29 أكتوبر.

 

 

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