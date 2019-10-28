صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة وإنتر ميلان

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة قد يوافق على رحيل نجمه الكرواتي إيفان راكيتيتش أو زميله التشيلي آرتورو فيدال إلى إنتر ميلان الإيطالي مقابل الفوز بخدمات فيدال.





وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة يفكّر في ضم الإيطالي ستيفانو سينسي نجم إنتر ميلان ضمن عملية إنتقال راكيتيتش أو فيدال إلى إنتر ميلان.





وأكدت الصحيفة الإسبانية اهتمام برشلونة بسينسي البالغ من العمر 24 عاماً والذي يشبهه الكثيرون بأندريس إنيستا نجم برشلونة السابق وترى بأنه مناسب لأسلوب وطريقة لعب برشلونة.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إنتر ميلان الذي يملك بند شراء سينسي من ناديه الأصلي ساسولو مقابل 25 مليون يورو يفاوض على وضعه ضمن عملية إنتقال فيدال أو راكيتيتش إلى النادي الإيطالي.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن سينسي يخوض مع إنتر ميلان موسمه الأول على سبيل الإعارة من ساسولو مع وجود بند أحقية الشراء في عقده وسرعان ما أثبت نفسه مع النيراتزوري وقدم مستويات رائعة.





وستيفانو سينسي لاعب وسط لكن يمكنه فعل كل شئ في كرة القدم حرفياً لا يوجد شئ لا يفعله في الملعب طوال المباراة، سينسي عظيم جدًا فيما يتعلق بقطع الكرات لاعب ذكي جدا ويجيد التصرف في الكرة تحت ضغط وبكل هدوء مهاري بيراوغ أي لاعب وبكل سهولة، رؤيته للملعب مختلفة جداً حرفياً يركض في كل أنحاء الملعب بالفعل هو" عفريت كورة" .





سينسي من اللاعيبن الذي يكرها الخصوم لإنه يقابله في وجهه دائماً طوال المباراة وفي أي إلتحام وفي أي هجمة وفي أي مرتدة، ولا يوجد لديه مشكلة إنه يركض طوال الـ90 دقيقة مثل كانتي تشيلسي وإنه يراوغ بكل هدوء مثل إنيستا نجم برشلونة السابق وإنه يمرر كرات طويلة بالسنتيمتر مثل تشافي نجم برشلونة السابق.



