عاجل.. البدري يحسم الجدل حول شارة قيادة منتخب مصر



وقال في تصريحات تلفزيونية :"قرار منح شارة منتخب مصر في يدي، وجرى العرف أن شارة القيادة المسئول عنها هو المدير الفني".



وتابع :"في منتخب مصر جر العرف أن تكون القيادة للأقدمية، ولكن في الكرة العالمية هناك تغييرات وأصبحت على أساس الجهاز الفني".



وواصل :"لكي نحسم هذا الأمر الذي صارت فيه اجتهادات واجتهادات.



وزاد :"كابتن الفريق في بطولة أمم إفريقيا السابقة كان أحمد المحمدي وهو لم يتواجد في الفترة الحالية مع المنتخب المصري، ومن الممكن أن يتواجد لاحقا".



وأضاف :"عندما أناقش هيكل الفريق لا بد من مناقشة قائد الفريق، وبالتالي أنا مدير فني أفضل أن يكون كابتن الفريق متواجد في الملعب مباشرة وبشكل دائم".



وأردف :"كان لابد في التفكير في شارة قيادة منتخب مصر خاصة وأن أحمد فتحي كان بعيدًا عن منتخب مصر لمدة عام كامل".



وأشار :"جلسة مع محمد بركات وأبلغته بأنه لا بد من دراسة شارة الكابتن للمنتخب خاصة وأن المحمدي ليس متواجدًا ولم نعلن وقتها عن قائمة المعسكر لمباراة بتسوانا".



وواصل :"هناك بعض الاجتهادات في هذا الأمر وتم الإشارة إلى أن عمرو الجنايني له يد في هذا الأمر، لكن هذا ليس صحيح وبالتالي فإن هذا الأمر خاص بالجهاز الفني".



وأكمل :"ناقشت هذا الأمر ووجدت أن الأقدمية هي الأفضل في مسألة شارة منتخب مصر في الوقت الحالي".



وأتم حديثه :"الأقدم في معسكر منتخب مصر سيكون هو القائد".

حسم حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الجدل حول شارة قيادة الفراعنة في الفترة المقبلة.