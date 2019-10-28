أهداف مباراة - باريس سان جيرمان 4 × 0 مارسيليا

وحسم فريق باريس سان جيرمان المباراة في الشوط الأول، حيث صعق مارسيليا بأربعة أهداف مقابل لا شئ، على ملعب حديقة الأمراء، اليوم الأحد، في الجولة الـ11 من الدوري.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 24 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه نانت صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد مارسيليا في المركز السابع بـ 16 نقطة.



