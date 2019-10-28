الإبراشي: أمريكا تخلصت من زعيم داعش بعدما أصبح ورقة محروقة

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن الجميع ظل ينتظر خطاب الرئيس الامريكي دونالد ترامب، لتأكيد مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، خاصة أن وسائل الإعلام نشرت الكثير من الأخبار حول مقتله.



وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"،، أن الرئيس الأمريكي كان في حاجة لانتصار من هذا النوع، خاصة أنه يتعرض لحملة هجوم بسبب انسحاب القوات الأمريكية في سوريا، والرئيس الأمريكي يريد إرسال رسالة بأن أمريكا لم تتخل عن محاربة الإرهاب، رغم سحب القوات الأمريكية من سوريا.



ولفت إلى أن الرئيس الامريكي أكد أن القوات الأمريكية حاولت تنفيذ عملية اغتيال زعيم تنظيم داعش أكثر من مرة، ولكن "البغدادي" كان دائمًا يغير تحركاته، وكان لديه نوع من المناورة، مشيرًا إلى أن مقتل زعيم داعش في إدلب يثير الكثير من علامات الاستفهام، خاصة أن هذه المنطقة تقع تحت النفوذ التركي.



وأضاف: "أمريكا هي من صنعت داعش وسلحته واستفادت منه، وعندما أصبح ورقة محروقة، قامت بالتخلص منه لتحقيق انتصار سياسي".

