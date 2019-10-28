عاجل.. وزير الداخلية يتفقد قوات تأمين المؤتمر العالمي للإتصالات الراديوية بشرم الشيخ





تابع عدد من نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والإرتكازات والأقوال الأمنيه ووحدات التدخل السريع والنقاط الحاكمة بنطاق المدينة، وإطلع على عناصر خطط ومحاور تأمين الوفود المشاركه.



كما إطمأن على كفاءة وفاعلية نطاقات التأمين وما تحققه من معدلات لإحكام السيطرة الأمنية على محاور ومنافذ المدينة.



ووجه وزير الداخلية بإتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات الأمنية على حدود ومنافذ محافظة جنوب سيناء، وخاصةً مدينة شرم الشيخ ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركةٍ.. كما وجه سيادته القيادات الأمنية بالمتابعة المستمرة للقوات، وتوفير كافة الإمكانيات والتجهيزات التى تكفل لهم تنفيذ مهامهم بكفاءه.



وأشاد الوزير بأطر التعاون والتنسيق بين رجال القوات المسلحة والشرطة لتأمين فعاليات المؤتمر.



مشيرًا إلى أن ما شهده من إنضباط فى الأداء الأمنى والروح المعنوية المرتفعه للقوات، يؤكد أن رجال الشرطة لا يألون جهدًا فى تحمل مسئولياتهم الوطنية، إنطلاقًا من حرصهم على أن تعكس فعاليات المؤتمر الوجه الحضارى للدولة المصرية.

تفقد محمود توفيق وزير الداخلية، التجهيزات والاستعدادات التى اتخذتها الأجهزة الأمنية لتأمين فعاليات المؤتمر العالمى للإتصالات الراديوية 2019 بنطاق شرم الشيخ، والذى ستنطلق فعالياته اليوم الإثنين بمدينة شرم الشيخ.