محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة ليفربول و توتنهام

إستعرض الموقع الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائمة اللاعبين الحاصلين علي جائزة أفضل لاعب مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز والتي شهدت تواجد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الحاصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة ليفربول و توتنهام التي كانت على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.





تعرف علي نتيجة مباراة ليفربول و توتنهام





حقق نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح فوزا هاما علي ارضه ووسط جماهيره بملعب انفيلد الدولي علي حساب نظيره نادي توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز واستطاع اللاعب الدولي المصري محمد صلاح أن يشارك في المباراة حتي الدقيقة 85 وتسجيل الهدف الثاني لفريقه.





تعرف علي موقف الفريقين في جدول الدوري الإنجليزي





وبهذه النتيجة رفع نادي ليفربول رصيده من النقاط الي 28 نقطة في صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج بينما توقف رصيد نادي توتنهام هوتسبير عند 12 نقطة في المركز العاشرة بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.



