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أبوحامد: الأزهر ليس جهة تشريع.. ودوره مراجعة القوانين المقدمة من البرلمان (فيديو)

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 07:21 ص
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النائب محمد أبو حامد
النائب محمد أبو حامد
هدى عبدالرازق
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قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن هناك مقترحين كامليين لقانون جديد عن الأحوال الشخصية، فضلا عن 6 مقترحات لتعديل القانون الحالي.

وأشار "أبو حامد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه تم ارسال المقترحات إلى الأزهر الشريف، ولكنه لم يرد على أي مقترح، إلا أنهم فوجئوا بتصريحات من قيادات الأزهر أنهم يعدون مشروع قانون جديد عن الأحوال الشخصية.

وأضاف أن الأزهر ليس جهة التشريع، ودوره مراجعة القانون المقدم من البرلمان، وعدم رد الأزهر عن المقترحات التي قدمت له عطل مناقشة القانون 3 سنوات، منوها بأن مندوب وزارة العدل أخبر رئيس البرلمان أن الحكومة شكلت لجنة تعمل لمدة شهرين لتصدر قانون أحوال شخصية كامل ومتكامل.

ولفت إلى أنهم فوجئوا بعد تصريح مندوب العدل أن الأزهر الشريف أعلن عن مشروع قانون للأحوال الشخصية، موجها لوما للأزهر لعدم رده على مقترحات النواب بشأن القانون.
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