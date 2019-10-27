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حسام البدري: لم أشك لحظة في تولي تدريب منتخب مصر وتركيزي منصب على تحقيق الإنجازات

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:58 م
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البدري
البدري
علي نبوي
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أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر بأن لم يكن لديه أي شك لتولي تدريب الفراعنة بعد وضع إسمه ضمن الترشيحات الماضية للمدربين عقب رحيل المكسيكي خافيير أجيري.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"كان لدي أمل كبير لتولي تدريب منتخب مصر، وقرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإسناد مهمة تدريب المنتخب مدرب وطني كانت نقطة تحول كبيرة".

وتابع :" لم يقتصر الترشيح على 4 مدربين فقط فهناك طلعت يوسف وطارق العشري ومجموعة أخرى مميزة من اللاعبين".

وواصل :"التوفيق من عند الله وتم اختياري لهذا المنصب، أي مدرب في مسيرته يتمنى أن يقود تدريب منتخب مصر وأنا أمنيتي تحققت".

وزاد :"تفكيري منصب حاليا على تحقيق الإنجازات وإسعاد الجماهير المصرية، وتحقيق الأهداف التي نسعى إليها مع الجهاز الفني".

وأضاف :"كان لدي أمل للغاية وفي الفترة الأولى تم ترشحي إسمي بشكل كبير ثم مع الكابتن حسن شحاته وبعد التغييرات كنت أعلم أن يكون هناك مناقشات ومعايير لاختيار المدير الفني".

وأشار :"لم يكن هناك أي شك لدي في حالة وضع معايير معينة للمدير الفني، وفي هذه الفترة المعايير كانت تقترب مني بشكل أكثر".

وزاد :"المسئولين عن ملف تدريب منتخب مصر كاللجنة الخماسية، ولم يكن لدي أدنى شك في تواجدي، وكان هناك بعض الإعلاميين يقومون بالاتصال بي بأنني سأكون متواجد ولم أكن أتابع ذلك، وبعدت نفسي بالسفر إلى ألمانيا أو كندا وفضلت الابتعاد عن الضغط لأن الموضوع "طول" وأقدم العذر للمسئولين لأن الأمر لم يكن سهلا ويحتاج للتداول بشكل دقيق جدا وفي النهاية كتب الله لي النصيب وإن شاء الله نكون على قدر المسئولية ونسعد الجماهير المصرية".
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