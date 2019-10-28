آمنة نصير: ليس من مسؤوليات الأزهر التشريع ليتقدم بمشروع لقانون الأحوال الشخصية (فيديو)

قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن استقرار الأسرة هو استقرار للوطن، والأسرة بها أوجاع كثيرة تستلزم التأني عند اتخاذ أي قانون متعلق بها، منوهة بأن الأزهر الشريف ليس مسئوليته التشريع حتى يتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية، ولكن دوره أن يناقش القانون بعد أن يصدره البرلمان.



وعن بعض مواد قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر إلى مجلس النواب، أشارت "نصير"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن بعض مواد مشروع القانون تخالف معايير بناء الأسرة، معلقة: "الأزهر لا يشرع، ولكن ترسل له التشريعات لكي يتأكد أنها متوافقة مع الشريعة.



وانتقدت "نصير"، إحدى مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الأزهر، والتي تنص على أن ينعقد الزواج بإيجاب وقبول وشاهدين، معتبرة أن ذلك بمثابة وضع قنبلة داخل المنزل، حيث أن قبول الولي شرطا، معلقة: "أنا أول من يعارض مناقشة هذا القانون.. ما جاء مقبولا ويساهم ويساعد في استقرار الأسرة نرفع له القبعة، وما جاء مخالفا لموروثاتنا سنعدله أو نرفضه".

