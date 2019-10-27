Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس الاتحاد السويسري يصل الرياض لحضور مبادرة "مستقبل الاستثمار"

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:29 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements
وصل رئيس الاتحاد السويسري أولي ماورر والوفد المرافق له إلى الرياض، اليوم الأحد، في زيارة للمملكة وحضور منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار" الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2019 .

وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض .

وقد أجريت لرئيس الاتحاد السويسري مراسم استقبال رسمية؛ حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف.

بعد ذلك صافح الضيف مستقبليه، وهم كل من وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان - الوزير المرافق -، وأمين المنطقة المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس ونائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا الدكتور فرحان الفرحان،  ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري .

كما صافح أمير منطقة الرياض الوفد الرسمي المرافق لرئيس الاتحاد السويسري.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

مستقبل الاستثمار مبادرة رئيس الاتحاد السويسري اليوم الرياض

أخبار تهمك

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

،،رابط مباشر يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر Yalla Shoot رابط بي ان سبورت المفتوحة ماتش ليفربول الآن

منذ حوالي 7 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد قنبلة صلاح في شباك توتنهام

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من صفع الزمالك في صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول تعليق من كلوب عن إصابة محمد صلاح ضد توتنهام

منذ حوالي 4 ساعات

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف الريدز

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة روما وميلان اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

مهاجم مغربي في الطريق للأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وصول المتهمين بقتل "محمود البنا" إلى محكمة شبين الكوم

منذ حوالي 15 ساعة

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة

منذ حوالي 6 ساعات

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول NOW ONLINE

منذ حوالي 5 ساعات

تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر مباراة ليفربول ضد توتنهام liverpool vs Tottenham hotspur مشاهدة مباراة محمد صلاح ضد توتنهام bein sport max

منذ حوالي 7 ساعات

أسطورة مانشستر يونايتد يهاجم محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

خادم الحرمين يستقبل رئيس جمهورية الكونغو

خادم الحرمين يبحث مع رئيس الكونغو مجالات التعاون بقصر اليمامة

واس - السعودية | أمير الرياض يقيم مأدبة غداء تكريماً لرئيس الوزراء الصومالي والوفد المرافق له

الملك سلمان يستقبل رئيس كوت ديفوار بقصر السلام

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:06 م

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

06:12 م

أسطورة مانشستر يونايتد يهاجم محمد صلاح

11:00 م

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد قنبلة صلاح في شباك توتنهام

07:17 م

نتيجة مباراة روما وميلان اليوم

06:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status