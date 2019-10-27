رئيس الاتحاد السويسري يصل الرياض لحضور مبادرة "مستقبل الاستثمار"

وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض .

وقد أجريت لرئيس الاتحاد السويسري مراسم استقبال رسمية؛ حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف.

بعد ذلك صافح الضيف مستقبليه، وهم كل من وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان - الوزير المرافق -، وأمين المنطقة المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس ونائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا الدكتور فرحان الفرحان، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري .

كما صافح أمير منطقة الرياض الوفد الرسمي المرافق لرئيس الاتحاد السويسري.







