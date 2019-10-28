التفاصيل الكاملة للجلسة الثانية في قضية شهيد الشهامة يرويها محامي محمود البنا (فيديو)



وقال "نصير"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إن الجلسة بدأت بسؤال الطيب الشرعي، ثم استمعت المحكمة لكافة شهود الإثبات، مضيفا أن النيابة العامة خرجت بمرافعة سيقف عندها التاريخ، حيث خاطبت النيابة كل المؤسسات.



وأشار إلى أن هيئة الدفاع عن المجني عليه ستقدم شكرا للنيابة على المرافعة، مضيفا: "قولا واحد جميع المتهمين دون سن البلوغ، والمحكمة المختصة هى محكمة الطفل"، منوها بأن النيابة قدمت جميع المستندات الرسمية التي تثبت أن جميع المتهمين أقل من 18 عام.



وأكد أن المحاكمة نزيهة، وليس فيها مجاملة لأحد، مضيفا أن أسرة المجني عليه مطمئنة أن المتهمين أقل من 18 عام، ولكن المشكلة في الناس، حيث أنه لا يمكن التشكيك في المستندات التي تثبت سن المتهمين.



عقب عبد العزيز نصير، محامي محمود البنا ضحية الشهامة بالمنوفية، على جلسة القضية اليوم والمتهم فيها محمد راجح وأخرين، مشيرا إلى أنه كان يتمنى أن تكون المحاكمة اليوم علنية، حتى يخرس أصحاب الهوى، ويأمنوا أن مصر بها قضاء محترم، ويراعي كل الضمانات الإجرائية للمحااكمة الجنائية.