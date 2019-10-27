الدفاع التركية: تم التصرف وفق روح التحالف خلال عملية مقتل "البغدادي"





أفادت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم الأحد، بأنه تم التصرف بما يتوافق مع روح التحالف والتعاون الاستراتيجي بين البلدين خلال العملية الأمريكية في منطقة "إدلب" السورية.





وجاء ذلك في بيان نشرته وزارة الدفاع، بشأن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، قتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي خلال عملية في منطقة إدلب، شمال غربي سوريا، وفقاً لوكالة "الأناضول" التركية.





وأضافت الوزارة في البيان أنه، "في إطار العملية، تم التعامل مع العناصر الأمريكية وفقا لمبادئ العمل المشترك والحيلولة دون وقوع اشتباك".





وأكّدت وزارة الدفاع التركية على أنه تم تحذير الوحدات العسكرية التركية لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن العملية والعناصر، وجرى تبادل معلومات وتنسيق بين السلطات العسكرية قبل العملية، التي نفذها الجانب الأمريكي في إدلب ليلا.





وذكرت الوزارة، أنه تم التصرف قبل وخلال العملية الأمريكية بما يتوافق مع روح التحالف والتعاون الاستراتيجي، في إطار مكافحة المنظمات الإرهابي، وخاصة تنظيم "داعش" و"بي كا كا/ ب ي د/ ي ب ك".



