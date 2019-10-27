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مهاجم مغربي في الطريق للأهلي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:07 م
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الاهلي
الاهلي
عمر محمد
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اقترب فريق الكرة بالنادي الأهلي من التعاقد مع مهاجم مغربي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم بعد وصول المفاوضات بين اللاعب وناديه إلى مراحل متقدمة.

مهاجم مغربي في الطريق للأهلي

وعلم "الفجر الرياضي" أن الأهلي أنهى اتفاقه مع مهاجم مغربي سوبر تمهيداً للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي وأن الصفقة في طريقها للانتهاء بعد مراسلات الناديين في الساعات الماضية لحسم الصفقة.

وطلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي من لجنة التخطيط تدعيم الفريق بصفقتين سوبر في يناير المقبل في مركزي الهجوم والدفاع.

واستقر الأهلي على محمود بنحليب مهاجم الرجاء المغربي ومهاجم مغربي أخر هو سفين رحيمي للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي المقبل على حساب وليد أزارو الذي اقترب من الرحيل في يناير القادم.

ويرحب وليد أزارو بالخروج من النادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، بشرط الحصول على نفس راتبه مع المارد الأحمر.

وكانت إدارة الأهلي قد رحبت بفكرة رحيل أزارو على أن يتم التعاقد مع مهاجم إفريقي آخر يكون على مستوى عالي.

عرض بلجيكي يهدد بقاء فايلر مع الأهلي

ومن ناحية أخرى، أصبح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مهددا بالرحيل عن الفريق على الرغم من قصر مدته في القلعة الحمراء حيث يقدم المدرب مستويات كبيرة رفقة المارد الأحمر.

وتولى السويسري رينيه فايلر تدريب النادي الأهلي عقب رحيل مارتن لاسارتي الذي رحل بسبب الخروج من كأس مصر على يد بيراميدز في دور الستة عشر.

وتلقى السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي في الساعات الماضية عرضاً من الدوري البلجيكي.

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