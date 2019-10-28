رسالة عمرو أديب لأعضاء البرلمان بشأن قانون الأحوال الشخصية (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن قانون الأحوال الشخصية يمس كل مواطن مصري، وهناك أشخاص اكتوت بسبب هذا القانون، مؤكدا أنه لم يتم البت في أي مواد تعديل قانون الأحوال الشخصية.



وناشد "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، مجلس النواب أن يكون حذرا في مناقشة مواد القانون، معلقا: "اعملوه على نار هادئة، عايزين قانون يرضي الأسرة المصرية"، منوها بأن هناك رجال وسيدات محترمات "اتبهدلوا بسبب هذا القانون".



وشدد على ضرورة حماية حقوق المرأة في تعديلات القانون، قائلا: "المرأة نصف المجتمع، وشالت البلد أوقات الأزمات، ولازم نعطيها حقوقها،"، منوها بأن قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التي يناقشها مجلس النواب، مضيفا أن المجتمع المصري به علامات بيضاء وسوداء من قانون الأحوال الشخصية.

