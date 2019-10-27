أسطورة مانشستر يونايتد يهاجم محمد صلاح

شن اللاعب الدولي الإنجليزي السابق جاري نيفل أسطورة نادي مانشستر يونايتد هجوما عنيفا علي لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي بعد انتهاء مباراة الريدز أمام توتنهام ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

تصريحات نيفيل عن صلاح

قال نيفيل عن لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح في تصريحات لشبكة سكاي سبورت عقب انتهاء مباراة ليفربول و توتنهام ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج" عن صلاح أنه مازال لديه العادة ان يدخل منطقة الجزاء ويسقط، انها تصرفات مسرحيّة من صلاح.





تعرف علي نتيجة ليفربول

حقق نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح فوزا هاما علي ارضه ووسط جماهيره بملعب انفيلد الدولي علي حساب نظيره نادي توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز وبهذه النتيجة رفع نادي ليفربول رصيده من النقاط الي 28 نقطة في صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج بينما توقف رصيد نادي توتنهام هوتسبير عند 12 نقطة في المركز العاشرة بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.





تعرف علي آخر تحديثات إصابة صلاح

تلقي جمهور نادي ليفربول الإنجليزي صدمة قوية بإصابة محمد صلاح المحترف ضمن صفوف النادي الإنجليزي في مباراة الفريق اليوم الأحد أمام نظيره فريق توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " وحسب التقارير الإنجليزية الأخيرة سيغيب اللاعب عن الملاعب لمدة قد تصل إلي 3 أسابيع حال تجديد إصابته في الكاحل التي تعرض لها امام ليستر سيتي.