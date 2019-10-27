اخبار الزمالك اليوم الأحد ٢٧ أكتوبر.. عودة الطائر المهاجر واستبعاد نجم الأبيض من معسكر المنتخب

شهد اليوم نادي الزمالك مجموعة من الأحداث الهامة، في الوقت الذي حصل الفريق الأبيض على راحة من التدريبات الجماعية لمدة ٦ أيام، وذلك عقب الفوز على جينراسيون فوت السنغالي بهدف نظيف، والصعود إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





ويستعرض الفجر الرياضي أخر اخبار الزمالك اليوم الأحد مباشر ٢٧ أكتوبر في السطور التالية :





5 لاعبين من الزمالك في معسكر المنتخب الوطني

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري قائمة الفراعنة للمعسكر التحضيري المقرر إقامته يوم ٥ نوفمبر المقبل في إطار استعداداته لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي ١٤ و١٨ نوفمبر المقبل في ضمن مواجهات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.

وتواجد الخماسي محمد عواد ومحمود علاء وطارق حامد وعبدالله جمعة وأحمد سيد زيزو في القائمة المبدئية التي أعلن عنها البدري اليوم.

وشملت القائمة٣٢ لاعبا هم :





محمد الشناوي (الاهلي ) محمد عوّاد (الزمالك ) محمد بسام (صلائع الجيش) احمد فتحي (الاهلي ) رجب بكار (بيراميدز) محمد هاني (الاهلي ) عبدالله جمعه( الزمالك ) محمود وحيد (الاهلي ) محمد حمدي (بيراميدز ) محمود علاء (الزمالك ) رامي ربيعه (الاهلي ) باهر المحمدي (الاسماعيلي ) ايمن اشرف (الاهلي ) طارق حامد (الزمالك ) عمرو السولية (الاهلي ) حمدي فتحي ( الاهلي ) عمر جابر( بيراميدز ) عبدالله السعيد (بيراميدز ) محمد مجد افشه (الاهلي ) حسين الشحات (الاهلي ) احمد السيد زيزو (الزمالك ) محمد فاروق (بيراميدز ) اسلام عيسي (بيراميدز ) حسام حسن (سموحة ) مروان حمدي (وادي دجله) احمد جمعه (المصري ) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي ) محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ).





كاسونجو يعود إلى الزمالك في الشتاء

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على عودة المهاجم الكونغولي كابونجو كاسونجو إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم خط الهجوم الابيض.

وأرسل المجلس الابيض تذاكر الطيران إلى اللاعب من اجل التواجد في القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة من اجل التدريب مع الفريق حتى فتح باب الانتقالات بشهر يناير المقبل.





موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس

حدد مجلس إدارة نادي الزمالك يوم السبت الموافق ٧ ديسمبر موعدا لمواجهة الابيض، أمام نظيره اول أغسطس الأنجولي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر ان يخوض الزمالك المباراة على ملعب ستاد القاهرة الدولي، عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام.

وقد حدد نادي تي بي مازيمبي الكونغولي يوم ٣٠ نوفمبر المقبل موعدا لمباراته مع الزمالك في الجولة الأولى من دور المجموعات.





الإصابة تمنع انضمام عمر السعيد لمعسكر المنتخب

استبعد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول عمر السعيد مهاجم الزمالك بسبب تعرضه للإصابة بكدمة قوية في الركبة خلال معسكر الفراعنة الأخير.





وأكد مصدر مقرب من اللاعب بأنه كان من النقرر تواجده في المعسكر الحالي، ولكن الإصابة تسببت في ابتعاده عن قائمة الفراعنة التي اعلن عنها اليوم.





إنبي يرفض التفريط في روقا

رفض حلمي طولان المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي إنبي قطع إعارة محمد اشرف روقا وعودته للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





ويدرس الزمالك بتدعيم خط الوسط بالفريق بعد إصابة محمود عبد العزيز بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة الأبيض ومصر للمقاصة ببطولة الدوري المصري الممتاز.





مصدر ينفي تفكير الثعلب في ترشح انتخابات الزمالك

نفى مصدر مقرب من حازم إمام نجم الزمالك السابق الترشح في انتخابات القلعة البيضاء المقبلة، مشيرًا إلى تركيز امام في خوض دورات تدريبية من اجل الدخول إلى مجال التدريب.





٣ أندية ترغب في التعاقد مع محمد عنتر

أبدت اندية وادي دجلة والمقاولون العرب والإسماعيلي رغبة كبيرة في التعاقد مع محمد عنتر لاعب فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في حالة تخلي الابيض عنه.





ويرغب اللاعب في استمرار مشواره مع الزمالك بشكل طبيعي حتى نهاية عقده، بالرغم من عدم تواجده بالتشكيل الأساسي للفريق خلال الفترة الأخيرة.





تدريب وحيد قبل انطلاق معسكر ٦ أكتوبر

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو على إقامة تدريب واحد على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة، قبل الدخول في معسكر مغلق بمدينة ٦ أكتوبر استعدادا لمواجهات مسابقة الدوري وبطولة دوري أبطال أفريقيا.





موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

حدد نادي زيسكو الزامبي موعد مباراة الزمالك في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





ويواجه فريق الزمالك نظيره زيسكو الزامبي يوم ٢٨ ديسمبر في زامبيا، وذلك بعد تحديد مواعيد مباريات الجولة الأولى والثانية.





ويلتقي فريق الزمالك نظيره تي بي مازيمبي يوم ٣٠ نوفمبر المقبل في الكونغو، ثم يستضيف الفريق الابيض نظيره اول أغسطس الأنجولي يوم ٧ ديسمبر بالقاهرة.





معسكر مغلق للزمالك في مدينة ٦ اكتوبر

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك بالاتفاق مع الجهاز الفني للفريق الأول على إقامة معسكر مغلق داخل مصر، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة استعدادا لمواجهات بطولة دوري أبطال أفريقيا ومسابقة الدوري المصري.





واتفق الجهاز الفني مع الإدارة على إقامة المعسكر في أحد فنادق مدينة ٦ اكتوبر، حيث فضل ميتشو عدم السفر خارج مصر لأداء بعض المباريات الودية خلال فترة التوقف.





لاعبو الزمالك أول المنضمين إلى المنتخب

قرر الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول بقيادة حسام البدري ضم لاعبي الزمالك لمعسكر الفراعنة التحضيري يوم ٢٨ أكتوبر الجاري كدفعة أولى للاعبين المنضمين إلى المعسكر.



