خبير يقدم روشتة للحفاظ على المياه

اقترح الدكتور مدحت رمضان، أستاذ متفرع بجامعة "سيتي كولدج" الأمريكية، أن تقوم مصر باستثمار أراضي زراعية في السودان لتوفير مياه الري؛ لأن التكلفة ستكون أقل.



وشدد "رمضان"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأحد، على أنه يجب على المواطنين ترشيد المياه في الأعمال المنزلية لعدم وصول الدولة المصرية لمرحلة الفقر المائي.



وتابع: "يجب علينا أن نتوسع في تربية الحيوانات الصحراوية التي تستخدم نسب قليلة من المياه في تربيتها"، كما اقترح إقامة سدود عند نهاية فرعي دمياط ورشيد لتوفير 14 مليار متر ككعب من المياه، واقترح اسثمار مياه الصرف الزراعي والسيول وحفظها في خزانات أرضية واستغلالها في الزراعة والصناعة.

