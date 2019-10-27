سعر حلوى المولد النبوي في محلات العبد 2019

سعر حلوى المولد النبوي في محلات العبد

تعرض محلات العبد مجموعة متنوعة من حلوي المولد النبوي بأسعار متفاوته للعلب التى تتراوح ما بين 50 إلي 870 جنيها، مع إتاحة شراء القطع الفردية، مع اقتراب الاحتفال بتلك الذكري العطرة.

أجازة المولد النبوي

ويحتفل المصريين بالمولد النبوي بإعلانه أجازة رسمية، بجانب تناول الحلوي إحتفالاً بتلك الذكرة العطرة

سعر علب حلوي المولد النبوي في محلات العبد:

مكونات علب وسعر حلوي المولد النبوي في محلات العبد:

بلغ أعلى سعر لعلب حلوي المولد النبوي في محلات العبد سعر 870 جنيهًا، وتقدم فى علبة هدايا أخضر، ، وتحتوي على 2 قرص حمصية، قرص علف لوز كبير، 3 قرص بندقية، 2 قرص فسدقية، قرص لوزية، قرص كاجو، طبق فولية كبير، 3 أطباق ملبن حبل عين جمل صغير، 2 طبق بسيمة بندق صغير،2 طبق بسيمة فسدق صغير، طبق سمسمية صغير، طبق حمصية صغير، 2 طبق جيلي فواكه، طبق ملبن بندق صغير، طبق ملبن فسدق صغير، 2 طبق لديدة، 2 طبق حمام.





وعلبة عروسة كبيرة من الصفيح بسعر 680 جنيهًا وتحتوي على طبق بسيمة بندق صغير، طبق بسيمة فسدق صغير، طبق ملبن بندق صغير، طبق ملبن فسدق صغير، 2 طبق ملبن حبل عين جمل صغير، طبق مشمشية جوز هند فسدق، قرص لوزية، قرص فسدقية، قرص بندقية، قرص كاجو، لفة 2 قرص حمصية، طبق فولية كبير، طبق سمسمية كبير، طبق حمصية كبير، إضافة إلى طبق لديدة، طبق حمام، 5 جيلي ميني.





علبة هدايا نبيتي بسعر 670 جنيها، تحتوي على طبق ملبن فسدق صغير، 3 أطباق ملبن حبل عين جمل صغير، 2 طبق بسيمة بندق صغير، 2 طبق بسيمة فسدق صغير، طبق فولية كبير، طبق سمسمية صغير، طبق حمصية صغير، طبق جيلي فواكه، طبق ملبن بندق صغير، 2 طبق لديدة، طبق حمام ، قرص بندق، قرص فستق، قرص لوزية، قرص كاجو، إضافة إلى لفة 2 قرص حمصية، قرص علف لوز صغير.