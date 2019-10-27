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سعر حلوى المولد النبوي في محلات العبد 2019
الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:36 م
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الفجر الاقتصادي
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سعر حلوى المولد النبوي في محلات العبد
تعرض محلات العبد مجموعة متنوعة من حلوي المولد النبوي بأسعار متفاوته للعلب التى تتراوح ما بين 50 إلي 870 جنيها، مع إتاحة شراء القطع الفردية، مع اقتراب الاحتفال بتلك الذكري العطرة.
أجازة المولد النبوي
ويحتفل المصريين بالمولد النبوي بإعلانه أجازة رسمية، بجانب تناول الحلوي إحتفالاً بتلك الذكرة العطرة
سعر علب حلوي المولد النبوي في محلات العبد:
يتراوح سعر علبة حلوي المولد الحجم الكبير يبدأ من 310 جنيه وحتى 680 جنيه.
يتراوح سعر علبة حلوي الصفيح سعرها بين 450 جنيه وحتى 680 جنيه.
يتراوح سعر علبة حلوي المشكلة ذات الحجم الصغير بسعر 70 جنيه للعلبة.
يتراوح سعر علبة حلوي بعدد 20 قطعه بسعر 150 جنيه.
يتراوح سعر علبة حلوي ذات الحجم المتوسط سعرها يبدأ من 165 جنيه للعلبة وحتى 220 جنيه.
مكونات علب وسعر حلوي المولد النبوي في محلات العبد:
بلغ أعلى سعر لعلب حلوي المولد النبوي في محلات العبد سعر 870 جنيهًا، وتقدم فى علبة هدايا أخضر، ، وتحتوي على 2 قرص حمصية، قرص علف لوز كبير، 3 قرص بندقية، 2 قرص فسدقية، قرص لوزية، قرص كاجو، طبق فولية كبير، 3 أطباق ملبن حبل عين جمل صغير، 2 طبق بسيمة بندق صغير،2 طبق بسيمة فسدق صغير، طبق سمسمية صغير، طبق حمصية صغير، 2 طبق جيلي فواكه، طبق ملبن بندق صغير، طبق ملبن فسدق صغير، 2 طبق لديدة، 2 طبق حمام.
وعلبة عروسة كبيرة من الصفيح بسعر 680 جنيهًا وتحتوي على طبق بسيمة بندق صغير، طبق بسيمة فسدق صغير، طبق ملبن بندق صغير، طبق ملبن فسدق صغير، 2 طبق ملبن حبل عين جمل صغير، طبق مشمشية جوز هند فسدق، قرص لوزية، قرص فسدقية، قرص بندقية، قرص كاجو، لفة 2 قرص حمصية، طبق فولية كبير، طبق سمسمية كبير، طبق حمصية كبير، إضافة إلى طبق لديدة، طبق حمام، 5 جيلي ميني.
علبة هدايا نبيتي بسعر 670 جنيها، تحتوي على طبق ملبن فسدق صغير، 3 أطباق ملبن حبل عين جمل صغير، 2 طبق بسيمة بندق صغير، 2 طبق بسيمة فسدق صغير، طبق فولية كبير، طبق سمسمية صغير، طبق حمصية صغير، طبق جيلي فواكه، طبق ملبن بندق صغير، 2 طبق لديدة، طبق حمام ، قرص بندق، قرص فستق، قرص لوزية، قرص كاجو، إضافة إلى لفة 2 قرص حمصية، قرص علف لوز صغير.
سعر حلوي المولد النبوي فى محلات العبد بشكل فردي:
طبق دومية بالبندق 20 جنيها
طبق مشمشية فستق 25 جنيها
طبق حمام 24 جنيها
طبق ملبن سادة 14 جنيها
طبق قشطة بالبندق 26 جنيها
طبق شكلمة 30 جنيها
طبق حمصية صغير 21 جنيها
طبق سكرية صغير 22 جنيها
طبق سمسمية صغير 19 جنيها
قرص حمص مسكر 15 جنيها
لفة 3 قرص مشكل 30 جنيها
طبق بندقية صوابع صغير 84 جنيها
طبق لوزيه صغير 96 جنيها
قرص علف مخصوص صغير 28 جنيها
قرص حمص مسكر 15 جنيها
قرص بندقية 45 جنيها
قرص كاجو 56 جنيها
طبق فسدقية صوابع صغير 175 جنيها
طبق بندقية صوابع صغير 84 جنيها
طبق لوزية صوابع صغير 96 جنيها
قرص علف مخصوص صغير 28 جنيها
طبق ملبن مبروم عين جمل صغير 36 جنيها
طبق ملبن مبروم بندق صغير 34 جنيها
طبق دومية بالبندق 20 جنيها
طبق قشطة بالبندق 26 جنيها
طبق قشطة بالبندق شيكولاتة 30 جنيها
طبق مربى جوز هند صغير 35 جنيها
طبق مشكل (فولية – سمسمية – حمصية) 39 جنيها
طبق سمسمية كبير 38 جنيها
طبق فولية كبير 40 جنيها
2 لفة قرص حمصية 17 جنيها
طبق شكلمة 30 جنيها
طبق مفصوصة مكسرات 24 جنيها
لفة 6 قرص حمص ميني 17 جنيها
لفة 6 قرص حمص ميني 17 جنيها
قرص حمص مسكر 15 جنيها
طبق بسيمة فسدق صغير 38 جنيها
طبق قشطة بالبندق شيكولاتة 30 جنيها
طبق سمسمية كبير 38 جنيها
طبق فولية كبير 40 جنيها
طبق حمصية كبير 41 جنيها
طبق شكلمة 30 جنيها
طبق مفصوصة مكسرات 24 جنيها
لفة 6 قرص حمص ميني 17 جنيها
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