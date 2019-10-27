Advertisements
Advertisements
Advertisements

سعر حلوى المولد النبوي في محلات العبد 2019

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:36 م
Advertisements
سعر حلوي المولد فى محلات العبد
سعر حلوي المولد فى محلات العبد
الفجر الاقتصادي
Advertisements
سعر حلوى المولد النبوي في محلات العبد

تعرض محلات العبد مجموعة متنوعة من حلوي المولد النبوي  بأسعار متفاوته للعلب التى تتراوح ما بين 50 إلي 870 جنيها، مع إتاحة شراء القطع الفردية، مع اقتراب الاحتفال بتلك الذكري العطرة.

أجازة المولد النبوي
ويحتفل المصريين بالمولد النبوي بإعلانه أجازة رسمية، بجانب تناول الحلوي إحتفالاً بتلك الذكرة العطرة

سعر علب حلوي المولد النبوي في محلات العبد:
يتراوح سعر علبة حلوي المولد الحجم الكبير يبدأ من 310 جنيه وحتى 680 جنيه.
يتراوح سعر علبة حلوي الصفيح سعرها بين 450 جنيه وحتى 680 جنيه.
يتراوح سعر علبة حلوي المشكلة ذات الحجم الصغير بسعر 70 جنيه للعلبة.
يتراوح سعر علبة حلوي بعدد 20 قطعه بسعر 150 جنيه.
يتراوح سعر علبة حلوي ذات الحجم المتوسط سعرها يبدأ من 165 جنيه للعلبة وحتى 220 جنيه.

مكونات علب وسعر حلوي المولد النبوي في محلات العبد:
بلغ أعلى سعر لعلب حلوي المولد النبوي في محلات العبد سعر 870 جنيهًا، وتقدم فى علبة هدايا أخضر، ، وتحتوي على 2 قرص حمصية، قرص علف لوز كبير، 3 قرص بندقية، 2 قرص فسدقية، قرص لوزية، قرص كاجو، طبق فولية كبير، 3 أطباق ملبن حبل عين جمل صغير، 2 طبق بسيمة بندق صغير،2 طبق بسيمة فسدق صغير، طبق سمسمية صغير، طبق حمصية صغير، 2 طبق جيلي فواكه، طبق ملبن بندق صغير، طبق ملبن فسدق صغير، 2 طبق لديدة، 2 طبق حمام.

وعلبة عروسة كبيرة من الصفيح بسعر 680 جنيهًا وتحتوي على طبق بسيمة بندق صغير، طبق بسيمة فسدق صغير، طبق ملبن بندق صغير، طبق ملبن فسدق صغير، 2 طبق ملبن حبل عين جمل صغير، طبق مشمشية جوز هند فسدق، قرص لوزية، قرص فسدقية، قرص بندقية، قرص كاجو، لفة 2 قرص حمصية، طبق فولية كبير، طبق سمسمية كبير، طبق حمصية كبير، إضافة إلى طبق لديدة، طبق حمام، 5 جيلي ميني.

علبة هدايا نبيتي بسعر 670 جنيها، تحتوي على طبق ملبن فسدق صغير، 3 أطباق ملبن حبل عين جمل صغير، 2 طبق بسيمة بندق صغير، 2 طبق بسيمة فسدق صغير، طبق فولية كبير، طبق سمسمية صغير، طبق حمصية صغير، طبق جيلي فواكه، طبق ملبن بندق صغير، 2 طبق لديدة، طبق حمام ، قرص بندق، قرص فستق، قرص لوزية، قرص كاجو، إضافة إلى لفة 2 قرص حمصية، قرص علف لوز صغير.

سعر حلوي المولد النبوي فى محلات العبد بشكل فردي:
طبق دومية بالبندق 20 جنيها
طبق مشمشية فستق 25 جنيها
طبق حمام 24 جنيها
طبق ملبن سادة 14 جنيها
طبق قشطة بالبندق 26 جنيها
طبق شكلمة 30 جنيها
طبق حمصية صغير 21 جنيها
طبق سكرية صغير 22 جنيها
طبق سمسمية صغير 19 جنيها
قرص حمص مسكر 15 جنيها
لفة 3 قرص مشكل 30 جنيها
طبق بندقية صوابع صغير 84 جنيها
طبق لوزيه صغير 96 جنيها
قرص علف مخصوص صغير 28 جنيها
قرص حمص مسكر 15 جنيها
قرص بندقية 45 جنيها
قرص كاجو 56 جنيها
طبق فسدقية صوابع صغير 175 جنيها
طبق بندقية صوابع صغير 84 جنيها
طبق لوزية صوابع صغير 96 جنيها
قرص علف مخصوص صغير 28 جنيها
طبق ملبن مبروم عين جمل صغير 36 جنيها
طبق ملبن مبروم بندق صغير 34 جنيها
طبق دومية بالبندق 20 جنيها
طبق قشطة بالبندق 26 جنيها
طبق قشطة بالبندق شيكولاتة 30 جنيها
طبق مربى جوز هند صغير 35 جنيها
طبق مشكل (فولية – سمسمية – حمصية) 39 جنيها
طبق سمسمية كبير 38 جنيها
طبق فولية كبير 40 جنيها
2 لفة قرص حمصية 17 جنيها
طبق شكلمة 30 جنيها
طبق مفصوصة مكسرات 24 جنيها
لفة 6 قرص حمص ميني 17 جنيها
لفة 6 قرص حمص ميني 17 جنيها
قرص حمص مسكر 15 جنيها
طبق بسيمة فسدق صغير 38 جنيها
طبق قشطة بالبندق شيكولاتة 30 جنيها
طبق سمسمية كبير 38 جنيها
طبق فولية كبير 40 جنيها
طبق حمصية كبير 41 جنيها
طبق شكلمة 30 جنيها
طبق مفصوصة مكسرات 24 جنيها
لفة 6 قرص حمص ميني 17 جنيها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر حلوي المولد فى العبد سعر حلوي المولد النبوي سعر حلاوة المولد النبوي فى العبد حلوي المولد النبوي اجازة مولد النبوي

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من صفع الزمالك في صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

بث مباشر مباراة ليفربول ضد توتنهام liverpool vs Tottenham hotspur مشاهدة مباراة محمد صلاح ضد توتنهام bein sport max

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وصول المتهمين بقتل "محمود البنا" إلى محكمة شبين الكوم

منذ حوالي 13 ساعة

،،رابط مباشر يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر Yalla Shoot رابط بي ان سبورت المفتوحة ماتش ليفربول الآن

منذ حوالي 5 ساعات

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف الريدز

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة روما وميلان اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

يورجن كلوب يقدم تحديثًا آخر حول إصابة محمد صلاح

منذ ساعة و نصف

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق من كلوب عن إصابة محمد صلاح ضد توتنهام

منذ ساعتين

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

منذ حوالي 6 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد قنبلة صلاح في شباك توتنهام

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول NOW ONLINE

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة

منذ حوالي 5 ساعات

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 5 ساعات

تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار حلاوة المولد تبدء من 40 إلى 1950 جنيه بالمحلات

"الستات مبتغلبش".. الجلاش والكنافة يسعد بيوت الفقراء في المولد النبوي

أسعار كحك العيد 2019 في مختلف محال الحلواني

تعرف على أسعار حلاوة المولد 2019.. مع اقتراب الاحتفال بـ "ميلاد النبي"

محلات الحلويات تستعد للمولد النبوي .. والأسعار تبدأ من 50 جنيه للعلبة

10 % تراجع في أسعار حلوي المولد النبوي.. وإقبال ضعيف من المواطنين على الشراء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:12 م

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

05:06 م

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد قنبلة صلاح في شباك توتنهام

07:17 م

نتيجة مباراة روما وميلان اليوم

06:49 م

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول NOW ONLINE

07:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status