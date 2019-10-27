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وزيرا الثقافة والهجرة يكرمان لبنى عبدالعزيز ورانيا فريد شوقي بالافروصيني

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:37 م
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وزير الثقافة ولبنى عبدالعزيز
وزير الثقافة ولبنى عبدالعزيز
سعد نبيل
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كرم مهراجان الفنون والفلكلور الافرو صيني، برئاسة الدكتورة سهير عبدالقادر، في دورته الرابعة، كوكبة من الفنانين والرموز الفنية التي ساهمت في إحياء فنون التراث، واقديرا لجهودهم وإثراء الفن بأعمالهم الماميزة.

حيث سلمت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، درع المهرجان لكل من الفنانة القديرة لبنى عبدالعزيز، والفنانة رانيا فريد شوقي، والمطرب الشاب أمير صلاح الدين، عضو فريق بلاك تيما.

جاء ذلك بحضور وزيرة الهجرة، والفنان محمود قابيل، ومحافظاسوان، وكوكبة من قيادات وزارة الثقافة، وعدد من اهالي المحافظة الذي حرصو على حضور حفل الافتتاح الذي اقيم بساحة معبد فيلة.

وكانت الفرق المشاركة قد وصلت الفرق إلى المعبد عن طريق المراكب النيلية، وسط أجواء من الفرحة والسعادة، حيث قام كل فوج بالغناء وتقديم الرقصات الشعبية الخاصة بكل دولة.

تضم فاعليات المهرجان "فنون استعراضية فلكلورية ومشغولات يدوية ومأكولات شعبية وأفلام روائية، وفنون تشكيلية، وموسيقات الشعوب".

بالإضافة إلى عروض موسيقية وفقرات فنية بالأتوبيس المكشوف بشوارع مدينة أسوان، مشيرة إلى أن الفاعليات ستبدأ بحفل بمعابد فيلة.

يذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان الفنون والفلكلورالأفروصينى تستمر حتي 31 اكتوبر بمحافظة أسوان تزامنا مع إعلان الرئيس السيسي أسوان عاصمة للشباب الإفريقي، كما تقام تحت رعاية كل من وزارة الثفافة ووزارة السياحة المصرية التي أدرجته بأجندة فعالياتها وكذلك وزارة الشباب والرياضة التي أدرجت المهرجان أيضا في أجندة فاعلياتها ووزارة التضامن والهجرة والآثار والخارجية المصرية بهدف دعم العلاقات المصريه الإفريقية والصينية.

على الصعيدين الثقافي والسياحي، وكذلك محافظة أسوان التي قدمت كل الدعم والتسهيلات الممكنة للمهرجان ليكون مهرجانا لأهل أسوان.

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الكلمات المفتاحية

لبنى عبدالعزيز فريد شوقي رانيا فريد شوقي رانيا فريد شوقس الإفرو صيني

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