مفاجأة.. عرض بلجيكي يهدد بقاء فايلر مع الأهلي

بات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مهددا بالرحيل عن الفريق على الرغم من قصر مدته في القلعة الحمراء حيث يقدم المدرب مستويات كبيرة رفقة المارد الأحمر.





عرض بلجيكي يهدد بقاء فايلر مع الأهلي





وتولى السويسري رينيه فايلر تدريب النادي الأهلي عقب رحيل مارتن لاسارتي الذي رحل بسبب الخروج من كأس مصر على يد بيراميدز في دور الستة عشر.









وعلم "الفجر الرياضي" أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي تلقى في الساعات الماضية عرضاً من الدوري البلجيكي.





وكشف مصدر موثوق أن السويسري فايلر المدير الفني لفريق الأهلي لديه عرض من الأندية الأربعة الكبار في بلجيكا للحصول على خدماته الفنية في الفترة القادمة بعد الطفرة التي أحدثها مع النادي الأهلي منذ توليه المهمة رسمياً عقب رحيل مارتن لاسارتي.





وأوضح أنه من الصعب موافقة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على رحيل فايلر للدوري البلجيكي مهما كانت المغريات.





قرار مفاجئ من فايلر





وكان السويسري رينيه فايلر، قرر تأجيل سفره إلى سويسرا، عقب نهاية المعسكر الخارجي، للاطمئنان على أسرته خلال توقف الدوري.





وكان من المفترض أن يغادر فايلر، إلى بلاده خلال الساعات المقبلة لبدء إجازته، إلا أن إرتباط الفريق بمعسكر خارجي حال دون ذلك.





يذكر أن القلعة الحمراء يلعب ضمن منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا والتي تضم كل من "النجم الساحلي التونسي، وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، والهلال السوداني".







