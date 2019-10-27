مهاجم سموحه لـ"الفجر الرياضي" : سعيد بثقة البدري وأسعي لإثبات جدارتي في قيادة هجوم منتخب مصر





أعرب مهاجم سموحه عن سعادته بالإنضمام لمنتخب مصر خلال المعسكر الجاري، والذي سينطلق غداً الاثنين، إستعداداً لمواجهة كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.





وتحدث حسام حسن مهاجم نادى سموحه، ل"الفجر الرياضي"، قائلاً :" سعيد بالطبع بثقة كابتن حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر، وبثقة الجهاز الفني، لضمي خلال المعسكر الثاني علي التوالي، شرف كبير لي الإنضمام لمنتخب مصر واللعب بقميص المنتخب حلم لأي لاعب".





وإختار حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر، رباعي في الخط الهجومي الإنضمام للمعسكر وهم حسام حسن مهاجم سموحه وأحمد حسن كوكا لاعب سبورتنج براجا البرتغالي وأحمد جمعه لاعب المصري ومروان حمدي لاعب وادي دجلة.





وقال مهاجم سموحه حول المنافسه :" القائمة التي إختارها كابتن حسام البدري والجهاز الفنى جميعها لاعبين مميزين وكما قلت المنافسة صعبة جداً كل اللاعبين تسعي لإثبات جدارتها باللعب في صفوف منتخب مصر، والمنافسة علي الخط الهجومي صعبة بالطبع ولكن الجميع يسعي لإثبات نفسه وإثبات مقدرته علي قيادة هجوم المنتخب ".





وأضاف :" شاركت في مباراة بوتسوانا الودية الماضية الحمدلله، وكابتن حسام كان يريد إعطاء الفرصة لكل اللاعبين وأتمني إثبات جدارتي في قيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة ".





وأكد حسام حسن عن إنتظامه في المعسكر بداية من الغد الاثنين، معبراً عن سعادته الكبيرة بالإنضمام لمنتخب مصر.





قائمة منتخب مصر إستعداداً لمعسكر كينيا وجزر القمر





وقرر حسام البدري أن تضم قائمة المنتخب ٣٢ لاعب خاصة، أن المعسكر ستكون فترته طويلة ويريد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري رؤية جميع اللاعبين.





وشملت القائمة٣٢ لاعبا هم : محمد الشناوي (الاهلي ) محمد عوّاد (الزمالك ) محمد بسام (صلائع الجيش) احمد فتحي (الاهلي ) رجب بكار (بيراميدز) محمد هاني (الاهلي ) عبدالله جمعه( الزمالك ) محمود وحيد (الاهلي ) محمد حمدي (بيراميدز ) محمود علاء (الزمالك ) رامي ربيعه (الاهلي ) باهر المحمدي (الاسماعيلي ) ايمن اشرف (الاهلي ) طارق حامد (الزمالك ) عمرو السولية (الاهلي ) حمدي فتحي ( الاهلي ) عمر جابر( بيراميدز ) عبدالله السعيد (بيراميدز ) محمد مجد افشه (الاهلي ) حسين الشحات (الاهلي ) احمد السيد زيزو (الزمالك ) محمد فاروق (بيراميدز ) اسلام عيسي (بيراميدز ) حسام حسن (سموحة ) مروان حمدي (وادي دجله) احمد جمعه (المصري ) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي ) محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي