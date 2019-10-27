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لوشيسكو: النصر تفوق علينا بالجاهزية البدنية.. ولهذا السبب دفعت بجيوفينكو في الهجوم

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:38 م
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لوشيسكو
لوشيسكو
أميرة فطيم
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تحدث الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، عن مواجهة فريقه أمام الهلال، مساء اليوم الأحد، والتي انتهت بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف، على ملعب جامعة الملك السعود "محيط الرعب"، في ختام الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


وقال وشيسكو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "النصر تفوق علينا بالجاهزية البدنية؛ لأنه متفرغ بالدوري عكس فريقي الذي لايزال في البطولة الآسيوية".

وبالحديث عن الهجوم الذي تعرض له بسبب تبديل الفرنسي المصاب بافتيمبي جوميز؛ والدفع بالإيطالي سيباستيان جيوفينكو، صانع ألعاب الفريق الأول؛ قال: "وضعت بجيوفينكو، لأنه يستطيع اللعب كمهاجم، بالطبع التبديل لم يكن السبب في خسارة اللقاء".

وأضاف: "الهدف الأول الذي جاء في شباكنا كان من ركلة ركنية، وهو ما صعب وضعنا في المباراة".

وفي اختتم لوشيسكو حديثه قائلا: "لم نخطئ في المبارلو نفس هذه المجموعة هي التي تتصدر الدوري، وتأهلت إلى نهائي دوري أبطال آسيا".


وبهذا الفوز ارتفع رصيد النصر إلى 14 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الهلال عند 19 نقطة في المركز الأول.
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