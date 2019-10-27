Advertisements
Advertisements
Advertisements

ميناء دمياط يستقبل 12.5 ألف طن من الحديد

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:32 م
Advertisements
ميناء دمياط
ميناء دمياط
الفجر الاقتصادي
Advertisements
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات و 6 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 7 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة .

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 8969 طن فوسفات و 4630 طن يوريا و 3540 طن مولاس و 6679 طن رمل .

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 7078 طن فول و 12584 طن حديد و 500 طن خردة و 14000 طن ذرة و 6000 طن قمح و 4833 طن خشب و 4050 طن نواتج .‎

وشهدت حركة الصادر من الحاويات 242 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 416 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1160 حاوية مكافئة .

وسجل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 168625 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 119799 طنا .

وغادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2024 طن قمح ، في حين غادر عدد 593 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 30835 من البضائع العامة منها عدد 60 سيارة نقل محملة بـ 2883 طن قمح .

تعاملات الميناء خلال الأسبوع الجاري

يوم السبت

استقبل  2 سفينة حاويات و  4 سفن بضائع عامة وغادر عدد 4 سفن حاويات و عدد 4 سفن بضائع عامة ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة .

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 80 طن رمل و 3600 طن مولاس و 400 طن فوسفات .

وسجل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 168057 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 123776 طنا .

وغادر الميناء عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1304 طن قمح ، في حين غادر عدد 69 سيارة نقل محملة بـ 3346 طن قمح .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

واردات مصر من الفول واردات مصر من الخردة واردات مصر من الحديد ميناء دمياط

أخبار تهمك

عاجل.. محمد صلاح يغادر ملعب المباراة مصاباً (فيديو)

منذ ساعة و نصف

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

«شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر رابط ماتش Premier LIVERPOOL يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول اليوم LIVE

منذ حوالي 3 ساعات

تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «رابط مباشر» هدف صلاح الآن رابط ماتش الل

منذ ساعتين و 24 دقيقة

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من صفع الزمالك في صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تعليق من كلوب عن إصابة محمد صلاح ضد توتنهام

منذ 38 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد قنبلة صلاح في شباك توتنهام

منذ ساعتين و 34 دقيقة

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 4 ساعات

،،رابط مباشر يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر Yalla Shoot رابط بي ان سبورت المفتوحة ماتش ليفربول الآن

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول مباشر NOW

منذ حوالي 5 ساعات

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم ليفربول NOW

منذ حوالي 3 ساعات

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف الريدز

منذ ساعتين و 48 دقيقة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول NOW ONLINE

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بث مباشر مباراة ليفربول ضد توتنهام liverpool vs Tottenham hotspur مشاهدة مباراة محمد صلاح ضد توتنهام bein sport max

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

ميناء دمياط يستقبل ٧ سفن حاويات وبضائع

ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة

ميناء دمياط يستقبل 18 سفينة اليوم

ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط

ميناء دمياط يستقبل 5 ألاف طن من السكر

ميناء دمياط يستقبل 1100 طن من الأسمنت اليوم الإثنين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:12 م

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

05:06 م

عاجل.. أول تعليق من كلوب عن إصابة محمد صلاح ضد توتنهام

09:13 م

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد قنبلة صلاح في شباك توتنهام

07:17 م

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول NOW ONLINE

07:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status