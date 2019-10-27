ميناء دمياط يستقبل 12.5 ألف طن من الحديد

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات و 6 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 7 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة .





وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 8969 طن فوسفات و 4630 طن يوريا و 3540 طن مولاس و 6679 طن رمل .





وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 7078 طن فول و 12584 طن حديد و 500 طن خردة و 14000 طن ذرة و 6000 طن قمح و 4833 طن خشب و 4050 طن نواتج .‎





وشهدت حركة الصادر من الحاويات 242 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 416 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1160 حاوية مكافئة .





وسجل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 168625 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 119799 طنا .





وغادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2024 طن قمح ، في حين غادر عدد 593 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 30835 من البضائع العامة منها عدد 60 سيارة نقل محملة بـ 2883 طن قمح .





تعاملات الميناء خلال الأسبوع الجاري





يوم السبت



