آرسنال ضد كريستال بالاس 2-2 في الدوري الإنجليزي | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

وقع فريق آرسنال في فخ التعادل أمام غريمه كريستال بالاس بهدفين لمثليهما، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الأحد، على ملعب الإمارات، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2019 - 2020 بين فريقي آرسنال ضد كريستال بالاس .





وسجل اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس هدف التقدم لفريق آرسنال ضد كريستال بالاس في الدقيقة 7 بداية اللقاء، وأضاف سريعًا المدافع البرازيلي دافيد لويز الهدف الثاني في الدقيقة 9، بينما أحرز لوكا ميليفوجيفيتش هدف التعديل لكريستال بالاس في الدقيقة 30 من ركلة جزاء، وأدرك الغاني جوردان آيو هدف التعادل بضربة رأس في الدقيقة 53.





وسجل آرسنال ضد كريستال بالاس هدفًا في اللحظات الأخيرة، ولكن تقنية الفيديو (var) ألغت الهدف لوجود تسلل.





أجواء جماهيرية ملتهبة في مباراة آرسنال ضد كريستال بالاس ضد كتيبة أوناي إيمري





وشهدت مباراة آرسنال ضد كريستال بالاس أجواء جماهيرية ملتهبة للغاية ضد كتيبة أوناي إيمري، حيث البداية كانت مع إطلاق صافرات استهجان ضد القائد جرانيت تشاكا لحظة خروجه من الملعب.





لم يتقبل "تشاكا" صافرات الاستهجان ليدخل في مناوشات مع الجماهير، قبل أن يخلع قميص آرسنال ويتجه مباشرة لغرف خلع الملابس.





ومع اقتراب نهاية المباراة، تغنت جماهير آرسنال بأغنية "مسعود أوزيل" لتعلن دعمها للاعب الذي خرج من قائمة الفريق للمرة السادسة على التوالي بفرمان من إيمري.





وبهذه النتيجة، يحتل فريق آرسنال المركز الخامس برصيد 16 نقطة، بينما كريستال بالاس وصل للنقطة 15 ليأتي خلف المدفعجية في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.





تشكيل مباراة آرسنال ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي:-

وبدء آرسنال مباراته أمام كريستال بالاس بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: كالوم تشامبرز – باباستاتوبولوس – ديفيد لويز – كيران تيرني.

خط الوسط: جرانيت تشاكا – ماتيو جويندوزي – داني سيبايوس.

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت – نيكولاس بيبي – بيير إيمريك أوباميانج.

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة آرسنال ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي:-