رغم التعادل.. يوفنتوس يواصل تصدر الدوري الإيطالي

سقط فريق يوفنتوس الإيطالي في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله في المباراة التي جمعته ضد نظيره ليتشي، في إطار منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم "كالتشيو" .





واصل نجم الوسط الأرجنتيني باولو ديبالا تألقه خلال الفترة الأخيرة، واستطاع تسجيل هدف يوفنتوس الوحيد في الدقيقة 50 من عمر المباراة، بعدما نفذ ركلة جزاء بصورة صحيحة ، قبل أن يدرك ماركو مانكوسو هدف التعادل في الدقيقة 56 من عمر اللقاء .





إلا أنه بالرغم من التعادل، لم يفقد يوفنتوس مقعده على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، حيث سقط منافسه المباشر إنتر ميلان في فخ التعادل ضد بارما بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب جوزيبي مياتزا .

سجل لصالح إنتر كلًا من كاندريفا والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، إلا أنه لم ينجح النيراتزوري في تسجيل هدف الفوز، وأضاع على نفسه فرصة خطف الصدارة بعد تعثر يوفنتوس .





وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد يوفنتوس إلى النقطة 23، ليبقى في صدارة الكالتشيو، كما يرتفع رصيد إنتر إلى النقطة 22 في وصافة جدول الترتيب .