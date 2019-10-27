هكذا هنأت رضوى الشربيني المطربة إليسا بعيد ميلادها

نشرت الفنانة رضوى الشربيني، صورة تجمعها بالفنانة إليسا عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر".



علقت الفنانة رضوى الشربيني على هذه الصورة قائلة: "‏كل سنة وأنتى طيبة يا احلى حاجة ممكن تحصل لى أي حد، كل سنة وأنتى زىً ما انتى طيبة وجدعة وقوية وحنينة...كل سنة وأنتى بخير وكل سنه هفضل أقولك بحبك يا حبيبتي".



علق أحد المتابعين عليها قائلاً : "ربنا يديم المحبة بينكم يارب بحبكم جدآ أحسن ناس".



على صعيد أخر تمضي الفنانة إليسا مسيرتها الفنية بين الاستديوهات ، للإنتهاء من تسجيل ألبومها الجديد ، لتكشف فجأة عن إعتزالها عن عرض ألبومها قائلة :"أن هذه الفترة لم تكن هادئة بل كانت صاخبة بالأمور الخفية".



النجمة اللبنانية إليسا اشتهرت بلقب ملكة الرومانسية ولدت في 27 أكتوبر عام 1972.





قدمت الفنانة إليسا العديد من الألبومات والاغاني المميزة أبرزها "أجمل إحساس"، "أواخر الشتا"، "شاغلني"، وغيرها من باقية الأغاني المختلفة.



مثلت الفنانة إليسا في العديد من الإعلانات التليفزيونية منها الساعات ، المجوهرات ، الهواتف ، النظارات الشمسية ، العطورات ، وبيبسي عام 2003 م ، وظهرت في بعض الإعلانات مع كريستينا أغيليرا النجمة الأمريكية.