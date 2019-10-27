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تشكيل أول مجلس إدارة لشعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:19 م
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اجتماع الجمعية العمومية
اجتماع الجمعية العمومية
الفجر الاقتصادي
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أعلنت الجمعية العمومية لشعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، عن تشكيل مجلس إدارتها برئاسة فوزي عبد الجليل، ومتي بشاي وهيثم السميح نائبين أول وثان واحمد تيسير سكرتير عام.

وعقدت الجمعية العمومية اليوم الاحد لإجراء التشكيل برئاسة المهندس سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية ومشاركة احمد الوسيمي ووليد رمضان عضوا مجلس إدارة غرفة القاهرة.

وتم اختيار مجلس ادارة الشعبة وهيئة مكتبها بالتزكية ودون اللجوء الي صندوق الاقتراع السري .

وكشف متي بشاي نائب رئيس شعبة الادوات الصحية، عن أن تشكيل الشعبة تأخر كثيرة وكان يجب أن يتم تشكيلها منذ فترة طويلة نظرا لأهمية هذا القطاع بالنسبة لقطاع المقاولات التي تهتم به الدولة بشكل كبير مؤخرا.

والشعبة ستعمل من خلال خطة مدروسة لإفادة هذا القطاع والقطاعات المرتبطة وستطرح رؤيتها علي مجلس ادارة الغرفة في الأيام المقبلة، بعد أن أصبحت كيان رسمي معترف به يستطيع الدفاع عن قطاع الادوات الصحية بالطرق المشروعة بنا يحقق المصلحة العامة.

وأكد نائب رئيس شعبة الادوات الصحية علي أن الفترة المقبلة ستشهد مجهودات كبيرة  لتنمية وتطوير القطاع من خلال حل المشاكل التي يعاني منها وتطوير العمل بهذا القطاع.
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الكلمات المفتاحية

غرفة القاهرة التجارية شعبة الادوات الصحية الجمعية العمومية لشعبة الادوات الصحية

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