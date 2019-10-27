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ترتيب الدوري السعودي للمحترفين عقب فوز النصر على الهلال في الجولة الثامنة

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:15 م
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الهلال والنصر
الهلال والنصر
أميرة فطيم
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اختتمت منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، بعدما استطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أن يحقق فوزا ثمينا أمام مضيفه الهلال بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم الأحد، على ملعب جامعة الملك السعود "محيط الرعب"، في ختام الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأت المباراة هادئة مع تحفظ من الفريقين على عكس المتوقع، لكن الهلال كان قريبا من الحصول على ضربة جزاء، عند الدقيقة 8، عندما سقط كارلوس إدواردو، صانع ألعاب الزعيم، داخل منطقة الجزاء، بعد تدخل عنيف من مواطنه بيتروس، نجم خط وسط النصر، لكن حكم المباراة لم يحتسب المخالفة بعد الرجوع لتقنية الفيديو "الفار".


وافتتح البرازيلي كارلوس إدواردو، أهداف اللقاء لصالح الهلال، بعدما استغل تمريرة من زميله الفرنسي بافتيمبي جوميز، ليضعها في شباك النصر، عند الدقيقة 32.

واستمرت سيطرة لاعبوا الهلال خلال الشوط الأول، وكانوا على وشك أن يهزوا شباك النصر أكثر من مرة، في ظل تراجع واضح من نجوم النصر في، باستثناء بعض المناوش من المغربي نور الدين أمرابط.


ومع بداية الشوط الثاني، استطاع نادي النصر أن يشكل خطورة واضحه على مرمى الهلال، حتى تمكن عبد الرزاق حمد الله من إحراز هدف التعادل عند الدقيقة 55، بضربة رأسية اصطدمت بقدم المعيوف لتستقر في شباك الزعيم.

وأحرز حمد الله الهدف الثاني له وللعالمي، بعدما استغل تمريرة رائعة من جوليانو داخل منطقة الجزاء، ليضعها في شباك الهلال، عند الدقيقة 73، ليعلن الحكم هقب انتهاء المباراة فوز النصر على الهلال بهدفين مقابل هدف.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد النصر إلى 14 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري المحترفينمن 7 مباريات، فيما تجمد رصيد الهلال عند 19 نقطة في المركز الأول.



ويأتي ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي:-

1- الهلال برصيد 19 نقطة

2- الشباب برصيد 15 نقطة

3- الوحدة برصيد 15 نقطة

4- الأهلي برصيد 14 نقطة

5- النصر برصيد 14 نقطة

6- الفيصلي برصيد 13 نقطة

7- الحزم برصيد 13 نقاط

8- أبها برصيد 11 نقاط

9- التعاون برصيد 9 نقاط

10- الاتفاق برصيد 9 نقاط

11- الاتحاد برصيد 9 نقاط

12- الفيحاء برصيد 9 نقاط

13- الرائد برصيد 8 نقط

14- العدالة برصيد 7 نقاط

15- الفتح برصيد 4 نقاط

16- ضمك برصيد 4 نقاط
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