علي فرج يتأهل لدور ال 8 في بطولة مصر الدولية للإسكواش

فاز لاعب أندية وادي دجلة علي فرج المصنف الاول علي العالم حسب تصنيف الاتحاد الدولي للإسكواش علي مواطنه مازن هشام لاعب أندية وادي دجلة المصنف ال21 علي العالم في المباراة.





واستمرت 42 دقيقة انتهت بنتيجة أشواط (3/0) بواقع نقاط (11/7)(11/8)(11/4) وذلك في مباراة دور ال16 من بطولة مصر الدولية للإسكواش التي تقام في جمهورية مصر العربية علي سفح الأهرامات في الفترة بين 25 أكتوبر 2019 إلي الأول من نوفمبر 2019 حيث تصل مجموع الجوائز المادية إلي 185 ألف دولار.



