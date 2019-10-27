جامعة أم القرى تحصل على الاعتماد الدولي لمقرر الكيمياء العامة

حصلت جامعة أم القرى ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد على الاعتماد الدولي "ختم جودة المقررات الإلكترونية" من المنظمة العالمية Quality Matters، التي تعنى بمعايير الجودة لضمان جودة المقررات الإلكترونية عالميًا.

ويأتي ذلك عبر مقرر الكيمياء العامة 1General Chemistry 1) 4021101-4، الذي جرى تطويره عن طريق العمادة في إطار تنفيذ مشروع تطوير المقررات الدراسية إلكترونيًا.

وحصل المقرر الإلكتروني على الدرجة الكاملة بعد انتهاء عملية التقييم الداخلي, التي تمت بواسطة منسوبي قسم الإنتاج الرقمي بالعمادة كمحكمين داخليين معتمدين من منظمة QM، مرورًا بمرحلة التقييم الرسمي للمنظمة التي تمت بواسطة محكمين دوليين لمراجعة المقرر الإلكتروني وفقًا لمعايير المقياس.QM

وقال عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد الدكتور خالد حاتم المطيري: إننا نسعى للحصول على الاعتماد الدولي لجودة خمسة مقررات من مقرراتنا الإلكترونية المطورة التي تقدم بنظام التعليم المدمج بحلول عام 2020، وفق معايير جودة عالمية مبنية على أسس البحث العلمي، وأفضل الممارسات التطبيقية، ومراجعة النظراء وذلك ضمن خطة العمادة لضمان جودة المقررات الإلكترونية وفقًا لتوجه الجامعة بالتميز في التوجهات والممارسات التطبيقية الخاصة بنظم التعلم الإلكتروني وجودة التدريـس الإلكتروني.

يُذكر أن مقرر الكيمياء يتم تدريسه بقسم الكيمياء بكلية العلوم التطبيقية والسنة التحضيرية، الذي يتم تقديمه إلكترونيًّا بنمط التعليم المدمج.







