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كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال ضد النصر بث مباشر بدون تقطيع Saudi Arabia ماتش الهلال DERBY Riyadh

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:37 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يقدم لكم موقع الفجر الرياضي، رابط مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر كورة لايف KORA LIVE ، اليوم الاحد الموافق 27 أكتوبر 2019 ، ضمن مبارايات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

موعد مباراة الهلال والنصر بث مباشر كورة ستار KORA STAR والقنوات الناقلة

تقام مباراة الهلال والنصر في تمام الساعة الثامنة الا خمس دقائق بتوقيت المملكة العربية السعودية ، السابعة الا خمس دقائق بتوقيت القاهرة ، والتاسعة الا الخمس دقائق بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة ـ وتذاع المباراة على قناة عبر القنوات الرياضية السعودية 1HD، بالإضافة الى البث المباشر لموقع الفجر الرياضي.

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