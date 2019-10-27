من داخل الجيم.. رانيا يوسف تستعرض قوامها الممشوق (فيديو)

تهتم الفنانة رانيا يوسف، على الذهاب إلى الجيم لتظهر بشكل جديد خلال أعمالها الفنية، وأيضا تشارك متابعيها صور وفيديوهات لها داخل الجيم، وذلك من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





حيث نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو جديد لها، ظهرت فى الفيديو وهى ترتدي تى شيرت باللون الأسود، وبنطلون باللون الأسود، وتقوم بأداء بعض التمارين الرياضية الشاقة داخل الجيم، وحظى الفيديو على إعجابا كببرا من قبل متابعيها .





وفى سياق آخر، تشارك رانيا حاليا فى مسلسل "الأنسة فرح"، والمسلسل سيتم عرضه على أربعة أجزاء، و هو مكون من 90 حلقة، و مأخوذ من فورمات أجنبى، وهو بطولة رانيا يوسف، أسماء ابو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت واخراج أحمد الجندى ومن المقرر عرضه فى الموسم الشتوى القادم.





يذكر أن رانيا تنتظر حاليا عرض مسلسل "مملكة إبليس" و من المقرر عرضه خلال الفترة القادمة،و المسلسل بطولة غادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي ومحمد جمعة ومحمود الليثي وكريم قاسم، وتأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.





يشار أن آخر أعمال رانيا يوسف السينمائية مشاركتها فى فيلم" ليلة حب"، والتي تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي حول قصة مجموعة من الأقارب يلتقون بعد عشر سنوات، ليكتشف كل منهم تغيير كبير في شخصية الآخر.





يشارك رانيا يوسف في بطولة الفيلم: أحمد سليم، ممدوح الشناوي، أميرة الشريف، سيف هاني، ﺗﺄﻟﻴﻒ رانيا البشبيشي، وإخراج رضا عبدالرازق.