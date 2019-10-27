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شركة كويتية تبيع 13 طائرة إيرباص لزيادة الأرباح

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 04:55 م
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ايرباص A320
ايرباص A320
وكالات
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كشفت شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات عن بيع 13 طائرة ما بين طائرات جديدة وطائرات من محفظة الشركة من طراز إيرباص "A320neo"، وإيرباص "A320-200"، مع عقود التأجير المرتبطة بها على شركات تأجير من خلال طرح مزايدة في سوق تأجير الطائرات.

وقال بيان الشركة المقدم لبورصة الكويت اليوم الأحد، أن من المتوقع تسجيل الشركة أرباحاً من بيع الطائرات بـ7.8 مليون دينار خلال السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2019، كما سيتم تكملة الصفقة خلال الربع الأول من السنة المالية 2020/2019.

وتوقع البيان أن تسجل الشركة أرباحاً من بيع طائرات بـ1.1 مليون دينار، فيما يتعذر الإفصاح عن الأثر المالي بالتفصيل؛ كونها مزايدة تم طرحها من قبل ألافكو، ولما له من تأثير سلبي على تنافسية الشركة في سوق شراء وتأجير الطائرات في حال الإفصاح عن التفاصيل الأخرى.

وتراجعت أرباح "ألافكو"  58.2 بالمائة للتسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019، لتصل إلى 13.135 مليون دينار مقارنة بــربح قدره 31.432 مليون دينار للفترة المماثلة من عام 2018.
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تأجير الطائرات بيع الطائرات بورصة الكويت الافكو الكويتية

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