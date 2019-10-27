توقيع الكشف على 155 حالة مرضية بالقافلة الطبية لجامعة المنيا بـ" قرية الأسماعيلية"

أطلقت جامعة المنيا قافلتها الطبية والخدمية للكشف على أهالي قرية الأسماعيلية التابعة لمركز محافظة المنيا، ضمن سلسلة من القوافل التي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للقرى المحرومة بالمحافظة، وذلك برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بهدف تقديم الخدمات الصحية لأهالي القرية والحد من الأمراض المنتشرة عند الأطفال.



ومن جانبه، أوضح د."جلال" أن القافلة استقبلت 155 حالة مرضية تم توقيع الكشف عليهم بمقر الوحدة الصحية بالقرية، حيث تم توقيع الكشف على 65 حالة مخ واعصاب، و29 حالة من الأطفال، إلى جانب 29 حالة رمد، و13 حالة انف واذن وحنجرة، بالإضافة إلى توقيع الكشف على 14 حالة مرضية في النساء والتوليد، و5 حالات عظام.



وأكد الدكتور "محمد جلال"، أن قافلة جامعة المنيا قامت بتخصيص أحد الغرف بالوحدة الصحي للقرية لصرف الأدوية العلاجية لأهالي القرية بالمجان، تخفيفًا على كاهل المرضى، مشيرًا إلى أن القافلة ضمت عددًا من الأطباء والمتخصصين من أعضاء هيئة التدريس من كليات الطب والتمريض لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالي القرية.



أشرف على إطلاق القافلة الدكتور مجدي مصطفى كامل وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومنسق عام القوافل، وصلاح سيد يوسف المدير التنفيذي للقوافل.





وعلى جانب أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، أنه تم توقيع الكشف الطبي لـ2220 حالة خلال قافلة طبية وعلاجية تم تنظيمها بقرية صندفا التابعة لمركز بنى مزار وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين بالمناطق النائية.



قالت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة، إن فاعليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 2220 حالة منها 110 حالة جراحة، 289 حالة عظام، 493 حالة اطفال، 171 حالة جلدية، 260 حالة باطنة، 104 قلب، 96 اسنان،94 انف واذن، 165 حالة نساء، 284 رمد، إلى جانب أنه تم تحليل 81 عينة دم وعمل 113 حالة موجات صوتيه و15 حالة رسم قلب وفحص عشوائى للضغط والسكر لـ129 حالة وتحويل 46 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج.



وفى سياق متصل نظمت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية بقرية نزلة اسمنت بمركز ابوقرقاص بالتعاون مع الوحدة المحلية على مدار يومين، ضمن مبادرة "حياة كريمة "تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك ضمن تكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا لتقديم الخدمات العلاجية والمجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.



وتابع العقيد محمد صلاح رئيس المركز، أعمال القافلة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على أهالي القرية وتوفير العلاج اللازم لهم، مشيرا ان الوحدة المحلية تبذل قصار جهدها للعمل على تذليل العقبات لأعمال القافلة، وذلك من خلال المتابعة الميدانية المستمرة لتوفير سبل الدعم حفاظا على صحة المواطنين والعمل على الارتقاء بالمنظومة الصحية بالمركز.

