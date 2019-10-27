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محافظ المنيا يشهد اللقاء الجماهيري لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 04:38 م
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بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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شهد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، اللقاء الجماهيري الذي عقده مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية للتوعية الأسرية والمجتمعية تحت عنوان: "الأسرة المصرية.. ثقافةٌ - تنشئةٌ - بناء"، والذي يعقد بالمحافظة تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، خلال الفترة من 27 وحتى 31 أكتوبر الجاري.

حضر اللقاء فضيلةُ الشيخ أسامة الحديدي المدير التنفيذي للمركز، والشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد طلب رئيس المنطقة الأزهرية بالمحافظة، والدكتور بليغ حمدي نائبا عن رئيس جامعة المنيا، والشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الاوقاف، ونيافة القمص افرايم عدلي وممثلون عن الكنائس المصرية، بالإضافة إلى العديد من القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، ولفيف من أساتذة الجامعة والشخصيات العامة.

قال الشيخ أسامة الحديدي المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن نسب الشكاوي التي وردت في مشاكل الطلاق والأسرة مرتفعة جدا، مؤكدا أن الأرقام المتزايدة، كانت أكبر دافعا لإنشاء هذا المركز، ليبدا بمشروع وحدة لم شمل الأسرة المصرية للإصلاح بين الزوجين، ومنح جرعات تحصينه بشكل عام للأسرة لتكون حصانة لمنع وقوع المشكلات، وهذا البرنامج شعاره أسره مستقرة تساوي مجتمع آمن بهدف تحقيق السلام النفسي للأسرة المصرية، ومن ثم تحقيق السلام للمجتمع، وسنشرح مخاطر التفكك الأسري وخطورته وأهمية التماسك الأسري وإيجابياته، وسنعطي دورات تدريبة مكثفة في التعليم الجامعي وما قبله، ثم تدريبات للمقبلين علي الزواج لمزيد من الاستقرار والسلام ولتحقيق الدور المجتمعي للأزهر في مواجهة مظاهر الهدم والانحراف.



من جانبه أشاد المحافظ بدور الأزهر الشريف العظيم في نشر المنهج الوسطى ومحاربة الافكار الهدامة المتطرفة، مشيرًا إلى أن اقامه مثل هذه الفعاليات تهدف الى مواجهة التفكك الأسرى والحد من ظاهرة الطلاق وتأهيل المقبلين على الزواج والعمل على زيادة تماسك الأسرة وترابطها من خلال جهود توعويه وعمليه تحدد المشكلات وتواجهها بمفاهيم الدين الصحيح.



كما طالب المحافظ الأزهر الشريف وجميع مؤسسات المجتمع بتوعية النشء من أبناء وشباب الوطن وجميع فئات المجتمع بقيم التسامح والتعايش وتعزيز الترابط الأسرى وترسيخ قيم المواطنة حيث حقق الوطن على مر الزمان الكثير من الانـجازات بالتكاتف والتعاون بين أبناءه.

وأكد الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن اللقاء يأتي ضمن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية لتأهيل المقبلين على الزواج، ونشر الوعي ودعم الترابط الأسري، والحد من ظاهرة الطلاق، والذي يشرف عليه وينظمه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حيث تستمر فاعليات اللقاء خلال أيامه في عدد من التجمعات الشبابية والشعبية والطلابية للتوعية بأهمية استقرار الأسرة المصرية للحفاظ على بناء مجتمع آمن ومستقر.
محافظ المنيا يشهد اللقاء الجماهيري لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
محافظ المنيا يشهد اللقاء الجماهيري لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
محافظ المنيا يشهد اللقاء الجماهيري لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
محافظ المنيا يشهد اللقاء الجماهيري لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
محافظ المنيا يشهد اللقاء الجماهيري لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
محافظ المنيا يشهد اللقاء الجماهيري لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
محافظ المنيا يشهد اللقاء الجماهيري لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
محافظ المنيا يشهد اللقاء الجماهيري لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
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الكلمات المفتاحية

مصر محافظ المنيا المنيا اخبار

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