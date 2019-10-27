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ننشر اقوى عروض وخصومات كارفور خلال نهاية شهر أكتوبر الجارى
الأحد 27/أكتوبر/2019 - 03:19 م
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عروض كارفور خلال شهر اكتوبر
قدمت سلاسل محلات كارفور عديد من العرووالخصومات على الكثير من السلع والخدمات التى يحتاج اليها المواطن خلال حياته اليومية وتشهد هذه العروض التى يطرحها كارفور اقبال كبير من المواطنين بكافة فروعه على مستوى الجمهورية وجاءت عروض وخصومات كارفور على النحو التالي:
خصومات المنتجات الغذائية والسلع المنزلية
تضمنت عروض كارفور خلال الاسبوع الحالة الكتير من المنتجات مثل السلع الغذائية والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والأجهزة الذكية والكمبيوترات، والكثير من المنتجات والمستلزمات والسلع والأدوات المنزلية، فضلا الخصومات على اللحوم والدواجن والأجبان الزيت والسكر والأرز، كما تشمل عروض كارفور على السلع الغذائية كالفواكه والخضار والمكسرات وكذلك الأدوات المدارس بأسعار تنافسية تناسب الكثير من المستهلكين.
خصومات كارفور على الاجهزة الكهربائية السلع الغذائية
شكل كتالوج عروض كارفور خلال شهر اكتوبر 2019 على الهواتف المحمولة والأدوات الكهربائية المنزلية وغيرها فضلا عن الخصومات على بعض الاطعمة وغيرها بهدف التسهيل على المواطنين ومساعدتهم في الحصول على احتياجاتهم بأقل التكاليف وعادة ما تشمل عروض كارفور الأدوات المنزلية والسلع الأساسية والأدوات المنزلية، كما تضمن كتالوج عروض كارفور الكثير من السلع الغذائية من أهمها اللحوم والدواجن حيث سجل سعر الموزة البقري لتسجيل 124 جنيه، وخفض سعر روستو بقري من 143.95 جنيه إلي 126.95 جنيه، وانتركوب أو ريب أي بقري بسعر 126 جنيه، فراخ فليه بسعر 74.95 جنيه فراخ طازجة طازجة صدور دجاج بالعظم 44.95 جنيه، اوراك فراخ 34.95 جنيه، جمبري صغير 99.95 جنيه، سمك فيليه 39.95 جنيه، سمك ماكريل 29.95 جنيه.
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