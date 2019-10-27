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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 03:17 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 27/ 10/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
 
أخبار عاجلة الآن || الجيش التركي يشتبك مع قوات الحكومة السورية


أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

تبادل الجيش التركي وقوات الحكومة السورية إطلاق النار يوم الأحد بالقرب من بلدة رأس العين الحدودية السورية، وفق ما أوردته صحيفة بيرغون اليومية، نقلاً عن وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ونقلت بيرغون عن سانا قوله "الجيش السوري شارك في اشتباك مع قوات الاحتلال التركية في ريف رأس العين".



آخر الأخبار العاجلة في العالم || بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالأرجنتين


أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد



أعلنت السلطات في الأرجنتين، بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي انطلقت في البلاد اليوم الأحد.
وبحسب مصادر إعلامية محلية، يتنافس على منصب الرئاسة في الأرجنتين 6 مرشحين، ولكن من المتوقع أن تقتصر المعركة الانتخابية على الرئيس الحالي ماوريسيو ماكري.



أخبار عالمية عاجلة اليوم || تفاصيل جديدة عن مقتل أبو بكر البغدادي في غارة أمريكية


أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الجيش الأمريكي استهدف أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، في غارة شمال غرب سوريا في الساعات الأولى من اليوم الأحد.


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