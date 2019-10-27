أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

تبادل الجيش التركي وقوات الحكومة السورية إطلاق النار يوم الأحد بالقرب من بلدة رأس العين الحدودية السورية، وفق ما أوردته صحيفة بيرغون اليومية، نقلاً عن وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".





ونقلت بيرغون عن سانا قوله "الجيش السوري شارك في اشتباك مع قوات الاحتلال التركية في ريف رأس العين".