قتلى بإطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية

ذكر مسؤولون أمريكيون، اليوم الأحد، مقتل شخصان وإصابة 14 أخرين في هجوم بسلاح ناري في حفل خارج الحرم الجامعي لجامعة "تكساس إيه آند إم".

وقع إطلاق النار قبل منتصف ليل السبت في غرينفيل، على بعد 24 كيلومترًا جنوب غرب حرم كلية التجارة، حسبما قال وقال بادي أوكسفورد، نائب رئيس مأمور مقاطعة هانت.

وأضاف أكسفورد، أن منفذ الهجوم ما يزال طليقاً. وفقا لـ"أسوشيتد برس".

جاء إطلاق النار في الوقت الذي تحتفل فيه الجامعة الواقعة شرق مدينة دالاس بعطلة العودة.

قال مسؤولو الجامعة وأكسفورد إن الحدث وقع خلال حفل العودة ولكن لم يكن حدثاً داخل الجامعة.

وفي سياق آخر، أعلنت وسائل إعلام أمريكية، إصابة نحو 20 شخصا بجروح في إطلاق نار بمدينة أوديسا بولاية تكساس.

ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية الليلة عن شرطة تكساس قولها إن مسلحا خطف سيارة للبريد وأطلق النار على الأشخاص بشكل عشوائي.

كما أعلنت مصادر لـ"سكاي نيوز"، مقتل شخصين وإصابة آخرين في إطلاق نار عشوائي بمنطقة ميدلاند وأوديسا في ولاية تكساس الأميركية.

وقالت الشرطة في ميدلاند إن مسلحين اثنين فرا بعد إطلاق النار على فرع لمتجر أجهزة هوم ديبوت في أوديسا.

وذكرت وسائل إعلام محلية ووطنية أن إدارة السلامة العامة في تكساس قالت إن عدة أشخاص من بينهم ضابط أصيبوا بالرصاص.