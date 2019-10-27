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انفجار لغم يسفر عن مقتل 8 أطفال في أفغانستان

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 03:02 م
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أفغانستان
أفغانستان
وكالات
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اعلن رئيس المركز الصحفي لفيلق الجيش الوطني الأفغاني حنيف رضائي، مقتل ثمانية أطفال،  بسبب انفجار لغم كان قد زرعه إرهابيون في الطريق بالقرب من منزلهم في مقاطعة باشتون كوت بإقليم فارياب شمال غربي أفغانستان.

 

وقال رضائي لوسائل إعلام روسية: "كان هناك ثمانية أطفال صغار يلعبون بالقرب من منزلهم، حيث انفجر لغم زرعه إرهابيون على الطريق" ، مضيفًا أن طفلاً آخر أصيب بجروح وتم نقله إلى المستشفى.

 

ووفقا لوسائل إعلام محلية  تم القضاء على 53 مسلحًا على الأقل في شمال غربي أفغانستان في مقاطعة فارياب.

 

وذكر تقرير للأمم المتحدة قبل أيام أن عدد القتلى والمصابين في حرب أفغانستان بين شهري يوليو/تموز، وسبتمبر بلغ 4313 مدنيا.

 

وفي سياق آخر، ارتفعت حصيلة القتلى إلى أكثر من 62 قتيلا على الأقل، جراء هجوم على مسجد شرقي أفغانستان، خلال صلاة الجمعة.

 

وأفاد مسؤولون محليون، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، إن "الانفجارات التي وقعت في مسجد بولاية ننكرهار شرقي أفغانستان، خلال صلاة الجمعة، أسفر عن مقتل 62 مصليا على الأقل، وإصابة أكثر من 100 آخرين".

 

وصرح عطاء الله خوجاني، المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار، إن متفجرات زرعت داخل المسجد الواقع في منطقة جاودارا، وانهار سقف المسجد بالكامل.

 

وقال سهراب قادري، عضو المجلس الإقليمي في إقليم ننكرهار، إن "أكثر من 100 آخرين أصيبوا وتوقع زيادة عدد الضحايا.

 

وقال مالك محمدي جول شينواري، وهو من شيوخ قبائل المنطقة إن المسجد بأكمله انهار، وأضاف "ما رأيت بعيني كان مشهدا يفطر القلب"، مشيرا إلى أن 32 جثة وعشرات المصابين نقلوا من موقع الانفجارات.

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الكلمات المفتاحية

مقتل 8 أطفال انفجار لغم افغانستان

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