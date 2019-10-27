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كواليس لقاء أندريا زكي مع الكونجرس الأمريكي حول أوضاع المسيحيين في مصر

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 02:55 م
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بوابة الفجر
ماريان ناجى
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التقى القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية فى أغسطس الماضى بعدد من نواب الكونجرس وصناع القرار.

وكشف "زكى" كواليس اللقاءات التى قام بها من خلال تصريحات صحفية والتى قال فيها: تعد أول ملاحظاتى هو التقدير الشديد لدور الرئيس عبد الفتاح السيسى فقد التقيت بخمسة أعضاء ثقيلى الوزن وكان من المهم لدى أن أنقل التطور الذى يحدث فى مصر، ولم يكن حوارًا بروتوكوليًا أو بغرض المجاملة بل تحدثت عن الإيجابيات والسلبيات ولاحظت أن نغمة الحديث عن مصر متغيرة، والتقيت بكبيرة مسئولى لجنة الحريات الدينية.

كما أشار رئيس الطائفة الإنجيلية إلى أن برنامج زيارته قد تضمن أيضا لقــاء مــع اللجنــة الأمريكية للحريــة الدوليــة حـول وضـع المسـيحيين فـى مصـر حيـث سـلط الضـوء علـى أنــه خــلال الــ 200 عــام الماضيــة، تمــت الموافقــة فقــط علــى 500 كنيســة انجيليــة فــى مصــر، بينمــا تمــت الموافقــة علــى 227 كنيسـة بالفعـل، وذلـك فـى عاميـن من إقرار قانـون بناء وترميم الكنائس مؤكــدا علــى اهتمــام الدولــة بعمــق قضايــا المواطنــة.

وأكد "زكي" خلال لقائه بأعضاء الكونجرس أن أولوياته الأمن ثم التنمية الأقتصادية وثالثًا الديمقراطية وحقوق الإنسان مؤكدا أن زيارته تلك انقسمت إلى ثلاثة محاور، الأولى هى لقاءات مع أعضاء الكونجرس المهتمين بالشرق الأوسط مثل أعضاء لجنة حقوق الأقليات، وكذلك لجنة العلاقات الخارجية.

ولاحظ " زكى " خلال لقائه على تفهم الجميع للحالة المصرية حاليا وما تلعبه القيادة السياسية من أدوار إيجابية فى ملف المواطنة وحقوق الأقليات مؤكدا على تفهم البرلمانى الأمريكى لدور مصر فى المنطقة العربية والإصلاحات التى قدمتها القيادة السياسية فى ملف الأقليات الدينية.

يشار إلى أن زيارة الدكتور أندرية زكى للولايات المتحدة تضمنت عدة لقاءات كان أبرزها مع النائــب جــودى هيــس، عضــو لجنــة الأقليات الدينيــة فــى منطقــة الشــرق الأوسط فــى الكونجــرس وهــو يمثــل التيــار المحافــظ فــى الولايات المتحــدة والنائــب تيــم  بورشــيت عضــو  لجنــة  الشــؤون  الخارجيــة  فــى مجلــس النــواب
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الكلمات المفتاحية

اندريا زكي الكونجرس أمريكا

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