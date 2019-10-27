سوريا تصدر بيانا بشأن انسحاب القوات الكردية

أصدرت الحكومة السورية، بيانًا اليوم الأحد، علقت فيه على انسحاب الفصائل الكردية من شمالي البلاد إلى عمق 30 كيلومترا، كاشفة أن ذلك قد تم بالتنسيق مع الجيش السوري.

وأعلنت سوريا ترحيبها بانسحاب المجموعات المسلحة في الشمال السوري إلى عمق 30 كيلو متراً وذلك بالتنسيق المباشر مع الجيش العربي السوري"، حسبما ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر بوزارة الخارجية السورية.

وقالت الحكومة السورية: "هذا الانسحاب يسحب الذريعة الأساسية للعدوان التركي الغاشم على الأراضي السورية".

وتعمل سوريا على احتضان أبنائها وتقديم العون لهم بما يفسح المجال للجميع للعودة إلى الوحدة الوطنية.

وأعلن مسؤول كبير من القوات الديمقراطية السورية التى كانت تدعمها الولايات المتحدة سابقاً، أن القوات الكردية سوف تنسحب فقط من جزء من الحدود الجنوبية لتركيا، وفقا لما ذكرته وكالة انباء اسوشيتد برس.

حيث تم إيقاف الهجوم التركي في شمال شرق سوريا الذي استهدف قوات سوريا الديمقراطية والشركات التابعة لها والذي بدأ في 9 أكتوبر وتركز بشكل أساسي على بلدتين حدوديتين رأس العين وتل أبيض، يوم الخميس بعد اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي تم بوساطة أمريكية. ووفقًا للاتفاقية، ستنسحب وحدات حماية الشعب الكردي خلال 120 ساعة من المناطق في شمال سوريا حيث تريد تركيا إنشاء منطقة آمنة بطول 32 كم. لكن طول المنطقة الآمنة المخططة غير مؤكد.