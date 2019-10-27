محام لـ"الفجر": العقوبة المتوقعة لـ"راجح" 10 سنين سجن.. والقضاء لا يدار بالسوشيال ميديا

لذا اهتمت " الفجر " وبعد أن أقرت المحكمة اليوم عدم بلوغ القاتل السن القانوني، بمعرفة العقوبة المنتظرة له.

العقوبة المتوقعة للفاعل الأصلي السجن 10 سنوات

وعلق محمد حامد سالم، المحامي قائلا: "سيتم تحديد العقوبة لكل من المتهمين عن طريق احتساب تاريخ ميلادهم وقت ارتكابهم الجريمة، حيث منهم اثنان دون السن لم يبلغا السن القانوني والمتهم الثالث أيضا من الممكن أن يكون سنه وقت ارتكاب الجريمة أقل من 18 عاما".